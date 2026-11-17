Comprar vivienda sigue siendo uno de los principales proyectos de vida de los colombianos. Sin embargo, las altas tasas de interés, los cambios en los subsidios y las dificultades económicas han puesto a prueba al sector constructor en los últimos años.
A esto se suman los cambios en las necesidades de los hogares, que hoy buscan viviendas más funcionales, sostenibles y acordes con sus posibilidades económicas.
Aunque empiezan a aparecer señales de recuperación, el mercado todavía enfrenta importantes desafíos para reactivar la demanda y convertir las ventas en nuevos proyectos y obras.
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En un nuevo episodio del podcast de Valora Analitik conversamos con Federico Suárez, vicepresidente del Negocio Inmobiliario y Constructor de Bancolombia, sobre el panorama actual del mercado de vivienda, los factores que podrían impulsar su recuperación en 2027, las regiones que muestran mayor dinamismo y el papel de la financiación para poner en marcha nuevos proyectos y fortalecer la actividad constructora en el país.