La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mantiene en marcha su estrategia para enfrentar el fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta mayo de 2027 y tendría sus meses más críticos entre diciembre de 2026 y enero del próximo año.
Ante este escenario, la CREG informó que ha expedido 18 resoluciones y avanza en 11 proyectos regulatorios relacionados con el abastecimiento de electricidad y gas natural.
La estrategia se concentra en tres frentes: incentivar el ahorro de energía, ampliar la capacidad de generación disponible y aumentar la contratación de electricidad para reducir la exposición de los usuarios a los precios de bolsa.
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Uno de los primeros resultados se observa en el consumo de los usuarios regulados. De acuerdo con XM, la demanda de este segmento disminuyó 3,75 % en octubre frente a agosto, último mes antes de la entrada en vigor del programa de ahorro establecido por la Resolución CREG 101 120 de 2026.
La reducción equivale a 6,31 GWh diarios. La medida continúa vigente bajo las condiciones establecidas por la regulación, mientras la Comisión realiza seguimiento a sus resultados.
A esto se suma el mecanismo de respuesta de la demanda, que comenzó a operar el 5 de noviembre y permite que los usuarios reduzcan voluntariamente su consumo a cambio de incentivos económicos.
En cuanto a la oferta, las medidas regulatorias han permitido habilitar 266,64 megavatios (MW) de capacidad de generación adicional o anticipada. De ese total, 177,4 MW corresponden a generación solar, 80,5 MW a térmica y 8,7 MW a hidráulica.
La CREG también mantiene activo, desde el 7 de septiembre, un mecanismo que exige una generación térmica mínima diaria para contribuir a preservar el agua almacenada en los embalses.
Adicionalmente, puso en consulta una propuesta para acelerar la entrada de proyectos de autogeneración con fuentes renovables, con capacidades entre 0,1 y 1 MW. La iniciativa contempla incentivos temporales para aquellos que entren en operación durante los próximos seis meses.
Otra de las medidas busca aumentar la cobertura contractual de energía. Mediante la Resolución CREG 101 125 de 2026, se habilitaron excepcionalmente las compras directas de electricidad por parte de los comercializadores.
Como resultado, se han contratado más de 2.285 GWh para atender la demanda regulada, energía que anteriormente se transaba en la bolsa y que ahora cuenta con respaldo contractual.
La Comisión también analiza una nueva propuesta para abrir otra ventana de contratación directa.
Medidas para el abastecimiento de gas natural
La estrategia también incluye acciones para fortalecer la disponibilidad y operación del sistema de gas natural, un recurso clave para atender la demanda y respaldar la generación térmica cuando disminuyen los aportes hídricos.
La CREG amplió el horizonte para declarar y comercializar capacidad temporal de transporte de gas natural, con el propósito de aprovechar la disponibilidad adicional que pueda presentarse en el sistema y facilitar su utilización por parte de los agentes, incluidas las plantas térmicas.
Asimismo, tiene en consulta dos proyectos regulatorios: uno busca establecer un protocolo para gestionar eventos en los que el gas esté por fuera de las especificaciones de calidad establecidas en el Reglamento Único de Transporte (RUT), mientras que el otro plantea medidas para mejorar la estabilidad operativa del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural y la gestión de sus inventarios y desbalances.
Los pronósticos del fenómeno de El Niño
El panorama preocupa por el comportamiento de los recursos hídricos. Según XM, operador del mercado eléctrico, los aportes de agua a los embalses se ubicaron en noviembre en apenas 54,07 % de su media histórica, un nuevo mínimo histórico.
Aunque los embalses del sistema eléctrico se encuentran en el 78,48 % de su capacidad útil, la entidad advierte que es necesario mantener las medidas de ahorro y protección de las reservas de agua antes de que termine la temporada de lluvias, prevista para el 30 de noviembre.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad del 61 % de que El Niño se prolongue hasta mayo de 2027. Por su parte, el IDEAM advierte que diciembre y enero podrían concentrar las condiciones más difíciles por la reducción de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas.