Tres meses después del terremoto que afectó al occidente colombiano, Adopta un Hogar, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda y la Gobernación del Chocó, inició oficialmente las obras para la construcción de 92 viviendas en el corregimiento de El Dos, en Unión Panamericana, uno de los territorios priorizados dentro de la reconstrucción de Chocó.
El inicio de las obras se formalizó mediante un acto simbólico de primera piedra con la comunidad, el Gobierno Nacional y representantes de los aliados de Adopta un Hogar. Cabe resaltar que es el primer desarrollo de vivienda nucleada del programa y marca un nuevo momento en su ejecución.
Las primeras soluciones individuales permitieron validar el modelo social, técnico y constructivo en distintas regiones; ahora el reto es desarrollar decenas de viviendas de manera simultánea.
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“Estamos en el territorio sumando todas las capacidades disponibles para avanzar en la reconstrucción y gestionando lo necesario para traerles soluciones seguras, responsables y dignas a las familias. El inicio de estas 92 viviendas en Unión Panamericana demuestra el valor de la coordinación que lidera el Gobierno Nacional y el trabajo del Ministerio de Vivienda en la dirección que el país necesita”, explicó Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El programa de Grupo Argos y Nicky Jam ya ha entregado cuatro viviendas en el país, ubicadas en Quibdó, Chocó; Ciudad Bolívar, Antioquia, donde el miércoles 11 de noviembre se entregó la segunda vivienda; y Circasia, Quindío. Ahora, en Unión Panamericana, la iniciativa tiene previsto entregar las primeras 40 viviendas durante diciembre de 2026.
Por su parte, María Camila Villegas, directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Argos, destacó: “Hace tres meses asumimos el compromiso con las familias y con el país de poner las capacidades que hemos construido durante años al servicio de la reconstrucción. Las primeras cuatro viviendas nos permitieron validar el modelo en territorio y hoy damos un paso fundamental con la construcción a escala”.
El proyecto parte del trabajo de caracterización de las familias afectadas por el terremoto en Unión Panamericana y de la información levantada por las instituciones públicas en territorio para orientar la intervención.
Adopta un Hogar desarrolla la priorización de sus soluciones mediante un proceso articulado con las comunidades, el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y municipales, combinando criterios sociales y técnicos.
Uno de los elementos diferenciales del proyecto será su diseño arquitectónico. Las viviendas tendrán dos pisos y 52,8 m² de losa, a los que se suman 25 m² adicionales previstos para futuras ampliaciones que podrán hacer las familias.
Cada unidad tendrá seis metros de frente y patio privado; el proyecto contempla una organización de 16 viviendas por manzana. El concepto toma como referencia el modelo de vivienda incremental desarrollado por el arquitecto chileno Alejandro Aravena después del terremoto y tsunami que afectaron a Chile en 2010.
Entre los proyectos derivados de ese proceso estuvo Villa Verde, desarrollado entre 2012 y 2013 bajo una lógica de vivienda progresiva en el que se entregaron soluciones iniciales sólidas y planificadas que permitieron a las familias ampliarlas posteriormente sin comprometer su estructura ni la calidad urbana del conjunto.
En Unión Panamericana, esa inspiración se traduce en viviendas que entregan una solución completa y segura desde el comienzo, incorporando además desde el diseño la posibilidad de crecer de manera ordenada hasta en 25 m² adicionales, de acuerdo con la evolución y las necesidades futuras de cada hogar.
Las soluciones conservarán la plataforma constructiva industrializada y sismorresistente que Adopta un Hogar ha venido implementando, adaptándola a las condiciones climáticas, sociales y territoriales del Chocó.
Las 92 viviendas de Unión Panamericana hacen parte de las 500 soluciones que Adopta un Hogar tiene contempladas para Chocó, donde la iniciativa concentra la mitad de su compromiso. Los frentes priorizados en el departamento incluyen los municipios de Quibdó, Unión Panamericana y Tadó, y los corregimientos de Opogodó y Samurindó.