En entrevista con Valora Analitik, Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity, conglomerado colombiano con presencia en cinco países y un portafolio de más de una docena de empresas que genera cerca de 14.000 empleos, destacó el papel protagónico del empresariado colombiano frente a lo que define como el ‘reto triple R’ que tiene el país: recuperar la seguridad, restablecer la estabilidad fiscal y retomar la senda del crecimiento.
El grupo empresarial, que en Colombia lidera compañías como Acerías PazdelRío y Grupo Coquecol, y participa en Grupo Heroica —operador de los centros de convenciones de Cartagena, Valle del Pacífico y San José de Costa Rica— y Grupo Smile, responsable de los restaurantes Verano, La Pinta, Ideal y Tercer Piso, entre otras inversiones, cuenta también con una importante presencia en España a través de Clarel, la principal cadena de tiendas de belleza, cuidado personal y del hogar; Home Burgers, reconocida cadena de hamburgueserías; y su liderazgo en la expansión internacional de Juan Valdez.
En esta entrevista, Trujillo hace un balance de los resultados de 2026, un año marcado por la consolidación financiera de su portafolio, la expansión de sus negocios internacionales y un nuevo hito en su estrategia de diversificación: la entrada de Grupo Trinity al mercado estadounidense en el segmento de los clubes deportivos.
¿Cómo fue el 2026 para Grupo Trinity?
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El 2026 lo definiría como un año de adaptación ejemplar por parte de nuestras compañías y de Grupo Trinity. Es difícil encontrar en la historia reciente un año en el que nuestra capacidad para gestionar la incertidumbre haya estado tan a prueba, tanto por el entorno político local como por el contexto de los mercados globales y financieros, sumado a una tragedia de las dimensiones del terremoto del 10 de agosto.
Pese a este escenario, nuestro grupo empresarial cierra el año con una posición sólida. El camino no ha sido sencillo, y estos resultados son, fundamentalmente, fruto de nuestra capacidad para anticipar escenarios, prepararnos responsablemente y realizar los ajustes necesarios para responder a nuestras obligaciones, ganar eficiencia y, ante todo, cumplir con nuestro propósito de aportar y servirle a Colombia desde la actividad empresarial.
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Ustedes están presentes en varios mercados, pero empecemos por Colombia. ¿Cómo les fue a las empresas del Grupo durante este año, particularmente en los sectores siderúrgico y minero?
PazdelRío presenta resultados positivos. Pese a los desafíos que persisten en la reactivación de la construcción y la infraestructura, y a la competencia desleal con las importaciones masivas de acero procedentes de países con los que no tenemos TLC, y que hacen urgente la toma de medidas de protección arancelarias como las que mantienen vigentes la mayoría de naciones productoras; la empresa ratificó su liderazgo de mercado y su solidez operativa gracias a una estrategia de innovación y eficiencia que ha generado importantes ahorros en energía y gas.
Un esfuerzo que también contribuye al país ante la incertidumbre asociada al fenómeno de El Niño y que fortaleceremos con la entrada en operación de nuestra primera granja solar, la primera instalada en una siderúrgica en Colombia, que generará cerca del 6 % de la energía que consumimos.
Por su parte, en el sector de la minería industrial, Grupo Coquecol ha venido haciendo un trabajo juicioso y responsable en medio de un entorno muy desafiante marcado por bajos precios internacionales, una tasa de cambio desfavorable y las medidas de desestímulo a las exportaciones adoptadas durante el cuatrienio anterior. Logramos regresar a mercados en los que no teníamos presencia desde hacía muchos años, llegando a tres de los cinco continentes, y mantener una posición competitiva, lo que nos da confianza para seguir consolidando nuestra presencia internacional.
Ya a nivel país, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta hoy Colombia y cómo ven estos primeros cien días de gobierno?
Colombia tiene hoy el reto ‘triple R’: recuperar la seguridad, reordenar la estabilidad fiscal y retomar la senda del crecimiento. En materia de seguridad, estamos viendo una reactivación de la política de defensa por parte del gobierno del presidente De La Espriella, con una mayor presencia institucional tanto en los territorios como en las ciudades. Esto es la base de todo, genera confianza y promueve el crecimiento empresarial y la inversión en beneficio de toda la sociedad.
En el frente económico, el gran reto está en reordenar las finanzas públicas. Colombia tiene un nivel de endeudamiento alarmante y, de no tomarse las medidas necesarias, el déficit podría superar el 9 %, algo que el mismo vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda han advertido con total responsabilidad, sincerando las cuentas y promoviendo los ajustes que consideran necesarios desde la política pública y recuperando la confianza en el país para el acceso a crédito por parte de la banca multilateral.
El tercer reto radica en retomar la senda de crecimiento. El país necesita recuperar las actividades que tradicionalmente han sido fuente de recursos, como la vivienda, la infraestructura, el sector petrolero, minero, al tiempo que debe avanzar en las obras y proyectos que requiere, entendiendo que los recursos disponibles son muy limitados, pero que estas inversiones generarán el crecimiento necesario y anhelado, ojalá por encima del 6 % propuesto por el gobierno. Allí nuestro rol como empresarios será fundamental y, como Grupo, estamos listos para ayudar y alinear esfuerzos para volver a esa senda.
En este sentido, considero que el Gobierno Nacional, en poco tiempo, viene haciendo una tarea importante, demostrando que llegó con una agenda clara y la está ejecutando. Eso da tranquilidad, seguridad y confianza.
¿Cuál debe ser el aporte del empresariado frente a los desafíos de la reactivación económica y el déficit fiscal?
Entre más grande el reto como país, más grandes deben ser sus empresas. Para que haya crecimiento económico, debe haber crecimiento empresarial. No hay otra forma.
Hoy más que nunca, el empresariado debe participar activamente en la construcción de lo público, respaldando y liderando iniciativas que sean estratégicas para Colombia y que tengan un impacto real en el desarrollo de las regiones.
En una situación fiscal como la actual, las empresas debemos hacer de nuestros proyectos empresariales hitos de desarrollo para Colombia, asumiendo como propios los desafíos para materializar las grandes obras y hacerlas posibles, siendo creativos en su financiación y ejecución. El país no se puede quedar relegado.
¿Cómo ven la Ley de Financiamiento?
Las leyes de financiamiento siempre son como las intervenciones quirúrgicas: no deseadas, pero indispensables para salvar vidas. Lo que está en juego es la vida crediticia y la economía de Colombia.
Aquí creo que lo fundamental es mantener un equilibrio entre las necesidades de recaudo, el potencial aumento del costo de vida y los costos de hacer empresa. El Gobierno está abordando este tema con cuidado y entendiendo la importancia de promover la inversión.
En esto veo particularmente al Vicepresidente y a los Ministros de Hacienda, Industria y Comercio en una visión coordinada para lograr la disminución del gasto, un mayor recaudo sin afectar al aparato productivo ni a los hogares.
Pasemos al plano internacional, ¿cómo avanza la estrategia de expansión de Grupo Trinity y cuáles son sus principales apuestas?
En España seguimos consolidando nuestra presencia empresarial con una apuesta decidida por el crecimiento, la transformación y la expansión de marcas con gran potencial.
En Juan Valdez estamos protagonizando una historia de crecimiento muy especial. Cerraremos el año con 19 tiendas. Es un hito que nos llena de orgullo, porque representa el mayor número de tiendas Juan Valdez operando simultáneamente en Europa en toda su historia. Estamos demostrando que las marcas colombianas tienen la capacidad de competir, conquistar nuevos mercados y crecer internacionalmente.
Por su parte, Clarel representa una de nuestras inversiones más importantes en España. Con una red cercana a las 1.000 tiendas distribuidas por todo el territorio español, estamos impulsando una transformación del negocio enfocada en la modernización de los establecimientos, el fortalecimiento de nuestra propuesta comercial y el desarrollo de una estrategia omnicanal que nos permita acercarnos cada vez más a nuestros consumidores y fortalecer nuestra competitividad.
A esto se suma nuestra participación en Home Burgers, una marca colombiana que continúa desarrollando su presencia en el mercado español y que refleja nuestra confianza en la capacidad de los conceptos empresariales colombianos para proyectarse internacionalmente.
¿Qué sigue para Juan Valdez en España?
Tenemos un plan muy ambicioso para Juan Valdez en España que es alcanzar 140 tiendas en un horizonte de siete años.
Como comenté, venimos avanzando de manera satisfactoria, con cerca de 20 tiendas operativas, una de ellas ubicada en el aeropuerto de Palma de Mallorca y las demás en Madrid.
Ahora nuestra apuesta es llegar a nuevos mercados, y allí aparece Barcelona como nuestro gran objetivo para 2027.
Hoy, el 30 % de nuestras ventas online se genera en Cataluña, por lo que se trata de un mercado que claramente está preparado para recibirnos.
También estamos trabajando en nuestra expansión hacia otros canales estratégicos, particularmente las terminales aéreas. En ese sentido, el aeropuerto de Málaga es otra próxima apertura.
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Finalmente, ¿cómo están viendo el 2027 y cuáles son los grandes objetivos como Grupo?
Nuestro principal propósito es contribuir a la construcción y reconstrucción de Colombia. El país necesita avanzar con rapidez en la ejecución de grandes proyectos, y allí estamos listos para seguir aportando, como lo hemos hecho a través de PazdelRío, cuyo acero está presente en el Metro de Bogotá y en las principales obras del país.
También estamos comprometidos con la reconstrucción de Colombia. Ya lo hemos venido haciendo desde la dimensión filantrópica. En Chocó, mediante la donación de acero junto con las demás siderúrgicas del país, y en Manizales, donde aportamos el 100 % del acero requerido para la reconstrucción de la Catedral, más un apoyo directo de Grupo Trinty.
Pero queremos ir más allá. Por eso estamos apostando por una participación activa en iniciativas de país, como la reactivación ferroviaria, poniendo al servicio del país más de 70 años de experiencia en la operación del tren de PazdelRío, convencidos de que el transporte intermodal es clave para la competitividad, tal y como lo ha señalado la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Asimismo, seguimos abriendo mercados para llevar el café de nuestras familias cafeteras a más consumidores, ampliando nuestra presencia en España, y buscamos hacer lo propio con nuestro carbón y coque metalúrgico.
Así entendemos nuestro compromiso con Colombia, haciendo de este país nuestra mayor empresa.
¿Están revisando nuevas oportunidades de inversión?
Sí, permanentemente estamos explorando nuevas oportunidades de inversión. Ese es el espíritu de Grupo Trinity y parte de nuestra esencia como grupo empresarial: identificar oportunidades, desarrollar negocios y construir valor con una visión de largo plazo.
Hoy vemos con especial optimismo a Colombia. Estamos identificando oportunidades muy interesantes en distintos sectores de la economía, particularmente en empresas con modelos de negocio sólidos, marcas consolidadas y un importante potencial de crecimiento. Creemos que el país está entrando en una etapa que puede abrir nuevas posibilidades para la inversión privada y queremos ser protagonistas de ese proceso.
Naturalmente, analizamos cada oportunidad con rigor, disciplina financiera y una visión de largo plazo. Nuestra aspiración es poder concretar una nueva inversión durante 2027 y darle buenas noticias al país, demostrando una vez más que nuestra mejor manera de expresar confianza en Colombia es invirtiendo en ella.