La cuenca Permian es uno de los negocios más importantes de Ecopetrol. A grandes rasgos, la importancia de este activo localizado en EE. UU. se resume en que de cada 10 barriles de petróleo que produce la empresa, uno viene del Permian.
Sin embargo, en lo que va de 2026, esta cuenca registró la menor producción en más de dos años. Omar Suárez, gerente de renta variable de Aval Casa de Bolsa, aseguró que la proyección para este campo -que es operado por Ecopetrol y OXY– apuntaba a una disminución en el bombeo, debido al declive natural de los pozos.
Adicionalmente, en el informe de presentación de resultados financieros, la empresa colombiana señaló que la menor producción en el Permian se debió a la disminución en la actividad de perforación, junto con menos taladros operando.
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En cifras de la misma compañía, el desempeño de la cuenca es el siguiente: para el tercer trimestre de 2026, la producción llegó a 80.600 barriles de petróleo equivalentes (es decir, sumando la producción de gas); la representatividad del Permian en el negocio llegó a 11,1 %.
De otro lado, si se hace el comparativo interanual de la producción del tercer trimestre de 2026 con el de 2025, la baja es de 23,3 %. Todas estas cifras contrastan con datos de anteriores periodos, en los cuales el ritmo de crecimiento en producción de la cuenca registró cifras al alza en 2024 y 2025.
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Pero en lo que va de 2026, el comparativo con el año anterior (2025) ha dado cifras en negativo al cierre de los tres primeros trimestres del año. En consecuencia, la representatividad del Permian en la producción también ha caído, pasando de 14 % en el tercer trimestre de 2025 a 11,1 %, la cifra más actual.
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