Los principales bancos de Estados Unidos trabajan para restablecer sus servicios luego de que clientes de varias entidades financieras reportaran, desde el lunes, dificultades para acceder a sus cuentas y realizar operaciones.
Entre las instituciones afectadas figuran Bank of America, JPMorgan Chase, U.S. Bank y Wells Fargo, además de Zelle, la plataforma de transferencias digitales. Así lo informó la agencia Associated Press (AP), con base en los reportes recopilados por el sitio web Downdetector.
JPMorgan Chase fue una de las primeras entidades en pronunciarse y atribuyó las dificultades a un problema temporal relacionado con un error de software en sistemas de hardware locales. El banco aseguró que no existen indicios de que el incidente esté relacionado con un ciberataque.
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La entidad explicó que la situación estaba generando demoras en la atención de algunos clientes y que las operaciones realizadas en conjunto con otros bancos también podrían verse afectadas. Sin embargo, insistió en que no se trataba de un problema sistémico y que los usuarios mantenían el acceso a sus cuentas y fondos.
Asimismo, señaló que trabajaba para solucionar el inconveniente antes de finalizar el día.
Por su parte, U.S. Bank indicó que sus sistemas no habían sido afectados directamente, aunque advirtió que los clientes que intentaran enviar o recibir dinero mediante Zelle desde otras instituciones financieras podrían experimentar retrasos en sus transacciones.
La plataforma de pagos, que pertenece al consorcio bancario estadounidense Early Warning Services, aseguró que su servicio funcionaba con normalidad y recordó que no mantiene fondos de los consumidores.
No obstante, un portavoz de Zelle reconoció que los problemas registrados en algunas instituciones financieras podrían estar afectando servicios más amplios, incluidos los pagos realizados a través de la plataforma.
Chase también reiteró que la situación no correspondía a una falla sistémica.
Fallas tecnológicas afectan otros servicios en Estados Unidos
Los problemas registrados en el sector financiero se suman a otras interrupciones tecnológicas que han afectado servicios esenciales en Estados Unidos durante los últimos días.
El jueves, una falla de Microsoft interrumpió el acceso al correo electrónico de millones de personas en 74 países y territorios. Al día siguiente, un inconveniente en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) provocó la paralización de vuelos a nivel nacional.
Además, el lunes por la tarde, United Airlines reportó un problema informático generalizado que ocasionó retrasos en sus operaciones aéreas.
Aunque estos incidentes no comparten necesariamente las mismas causas ni el mismo alcance, especialistas advierten sobre los riesgos asociados a la complejidad y la interdependencia de los sistemas tecnológicos.
Mike Chapple, profesor de Tecnologías de la Información, Análisis y Operaciones de la Universidad de Notre Dame, señaló que estos episodios tienen un elemento en común: la fragilidad de los sistemas de los que dependen diariamente millones de personas.
Según explicó para CNN, en cada uno de los casos un problema que comenzó en una parte específica de un sistema más amplio terminó propagándose y generando interrupciones de alcance nacional.