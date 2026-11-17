Valora Analitik se vincula oficialmente a ProBarranquilla, la agencia encargada de promover la inversión y el turismo de negocios en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
Con esta vinculación, el medio se suma a una red de empresas e instituciones de diferentes sectores que trabajan por fortalecer la competitividad regional, atraer capital nacional y extranjero e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo empresarial.
Así lo anunció ProBarranquilla mediante un comunicado: “Valora Analitik, medio digital especializado en información económica, financiera y empresarial, se vinculó oficialmente a ProBarranquilla como miembro de la organización, sumándose a una red de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el posicionamiento de Barranquilla, el Atlántico y Colombia”.
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ProBarranquilla es la agencia de promoción de inversión y turismo de negocios de Barranquilla y el Atlántico.
La participación de Valora Analitik permitirá aportar su experiencia en el seguimiento y análisis de la actividad económica y empresarial del país.
Asimismo, facilitará la conexión entre información especializada y los actores que participan en decisiones relacionadas con la inversión, el desarrollo productivo y la expansión de los negocios.
“La llegada de Valora Analitik fortalece esta red al incorporar la experiencia de un medio especializado en el análisis y la difusión de información económica y empresarial”
Esta alianza también contempla ampliar la visibilidad de los proyectos, las iniciativas y las oportunidades de negocio que se desarrollan en las diferentes regiones del país, con especial atención en Barranquilla y el Atlántico.
Así lo destacó ProBarranquilla, donde mencionó: “Esta vinculación abre nuevas posibilidades de conexión entre el conocimiento, el sector productivo y los actores que participan en las decisiones de inversión y desarrollo del país, al tiempo que amplía los espacios para visibilizar las iniciativas y oportunidades que surgen desde las regiones”.
Sobre esta alianza, Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, manifestó: “Nos alegra sumar a Valora Analitik a nuestra comunidad de miembros. Contar con un medio que aporta análisis y contexto sobre las dinámicas económicas del país representa un valor importante para nuestra red. Creemos que esta conexión nos permitirá enriquecer las conversaciones sobre competitividad, inversión y desarrollo empresarial, y contribuir a proyectar las oportunidades que ofrece Barranquilla y el Atlántico para Colombia y el mundo”.
Por su parte, Camilo Silva, CEO de Valora Analitik, señaló: “Vemos esto como una oportunidad para ampliar su alcance en pro de impulsar el desarrollo empresarial en Barranquilla y la región Caribe”.