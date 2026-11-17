El fondo de inversiones Patria destacó que el nuevo Gobierno de Colombia llegó con el plan de recuperar la confianza que se había perdido en los últimos años para atraer inversión y nuevos proyectos de desarrollo.
De acuerdo con Alfonso Duval, head de Clients & Capital Formation para la región andina en Patria Investments, se trata de una administración que cree en el sector privado para hacer crecer la economía y eso es tiene que ver como “una oportunidad”.
Las alianzas público privadas son la mejor forma para lograr la productividad e impactar positivamente en las regiones de Colombia, dijo el experto.
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Duval señaló que ve en el país nuevas oportunidades en sectores como crédito privado para apoyar el crecimiento y los nuevos negocios del sector empresarial, “que ha sido resiliente en medio de épocas de incertidumbre”.
Además, consideró necesario crear y mantener las conficiones para que los inversionistas internacionales, como el fondo Patria que es originario de Brasil, ejecuten proyectos millonarios para generar desarrollo.
“Pensar fuera de la caja, mejorar los rendimientos del capital de los inversionistas que confiaron en Colombia para agregar valor tanto en proyectos de infraestructura como en el mercado de capitales”, dijo que será una de las misiones de Patria.
Más inversión en energía, salud, vías, hoteles e infraestructura
James Loveday, CEO de Patria Asset Management (PAM) en Colombia dijo que el fondo buscará ampliar su presencia para acompañar el crecimiento de las empresas y del país.
Desde Patria, dijo, queremos aportar en el cubrimiento de las necesidades que tiene la Nación en varios frentes como infraestructura, energía, vías, salud, entre otras.
Loveday reveló que los proyectos que ha ejecutado Patria hasta la fecha en Colombia han generado 19.000 empleos y estima que la cifra crezca mucho más gracias a iniciativas como Distrito Palermo en Medellín, así como desarrollos en la localidad de Suba en Bogotá en donde habita más de un millón de personas.
Así mismo, reveló que inició su presencia en las inversiones para el sector hotelero con un fondo de US$160 millones que llegará a varias ciudades, mientras que en alianza con la startup Duppla aportará para que miles de familias tengan acceso a crédito para vivienda.