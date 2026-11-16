Conseguir empleo antes de terminar el año puede marcar una diferencia importante para miles de colombianos que buscan cubrir los gastos de la temporada, organizar sus finanzas o comenzar el próximo año con mayor estabilidad económica. Para quienes están buscando una oportunidad laboral, noviembre y diciembre también representan un periodo para revisar las ofertas disponibles en sectores que necesitan reforzar sus equipos de trabajo.
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En ese escenario, una multinacional de gestión de talento humano anunció una amplia convocatoria en Colombia. Adecco Colombia tiene disponibles 14.425 vacantes en 22 sectores de la economía, con oportunidades para profesionales, técnicos, tecnólogos y personas con diferentes niveles de experiencia.
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Las ofertas están distribuidas en varias ciudades y municipios del país, entre ellos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y Cúcuta. También hay oportunidades en corredores empresariales e industriales de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.
La convocatoria incluye actividades relacionadas con tecnología, logística, manufactura, salud, construcción, ventas, finanzas y servicios administrativos, entre otras. Esto amplía las posibilidades para quienes buscan ingresar al mercado laboral o cambiar de empleo, aunque los requisitos y las condiciones dependen de cada posición.
La multinacional Adecco tiene 14.425 vacantes en 22 sectores de Colombia
La oferta de empleo de Adecco reúne oportunidades en diferentes actividades productivas. La diversidad de sectores permite encontrar alternativas para personas con perfiles y trayectorias laborales distintas. Entre las áreas que concentran vacantes se encuentran:
- Tecnología (IT): oportunidades relacionadas con el sector tecnológico.
- Ingeniería y manufactura: perfiles vinculados con procesos industriales y técnicos.
- Logística: actividades relacionadas con operaciones y cadenas de suministro.
- Construcción e inmobiliario: empleos asociados con proyectos y servicios del sector.
- Banca y servicios financieros: oportunidades en entidades y actividades financieras.
- Finanzas y contabilidad: cargos relacionados con procesos contables y financieros.
- Salud y ciencias de la vida: posiciones para diferentes perfiles del sector.
- Educación e investigación: oportunidades en actividades académicas y de conocimiento.
- Recursos humanos: cargos vinculados con selección y gestión de personal.
- Mercadeo y comunicaciones: empleos relacionados con estrategias comerciales y comunicación.
- Ventas: oportunidades en áreas comerciales y de atención a clientes.
- Administración y soporte empresarial: funciones de apoyo a las operaciones de las compañías.
- Gastronomía, turismo y hotelería: vacantes relacionadas con servicios y atención al público.
La convocatoria no está dirigida exclusivamente a profesionales universitarios. Adecco contempla oportunidades para técnicos, tecnólogos y personas con distintos niveles de formación, de acuerdo con las competencias y la experiencia que requiera cada cargo.
Por eso, quienes estén interesados deben revisar las condiciones de cada anuncio antes de postularse. El número de vacantes corresponde al total disponible en la convocatoria y no significa que todas las posiciones tengan los mismos requisitos.
¿En qué ciudades hay oportunidades de empleo?
Las 14.425 vacantes tienen presencia en diferentes regiones de Colombia. La oferta incluye capitales y municipios con actividad industrial, logística, comercial y de servicios.
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Entre las ciudades mencionadas por Adecco se encuentran:
- Bogotá.
- Medellín.
- Cali.
- Barranquilla.
- Bucaramanga.
- Cartagena.
- Pereira.
- Neiva.
- Armenia.
- Cúcuta.
- Ibagué.
- Villavicencio.
- Santa Marta.
- Pasto.
- Tunja.
- Yopal.
También se registran oportunidades en municipios y corredores empresariales como Funza, Mosquera, Cota, Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá, en Cundinamarca.
En Antioquia aparecen localidades como Rionegro, Itagüí y Girardota, mientras que en el Valle del Cauca se mencionan Yumbo y Palmira. Galapa, en el Atlántico, también hace parte de las zonas con oportunidades.
¿Cómo postularse a las vacantes de Adecco en Colombia?
Las personas interesadas pueden consultar las ofertas disponibles y conocer los requisitos de cada cargo a través de los canales oficiales de la multinacional. Para iniciar el proceso deben seguir estos pasos:
- Ingresar al portal oficial: acceder a Adecco Colombia, donde se pueden consultar las oportunidades laborales.
- Buscar las vacantes: explorar las ofertas disponibles y revisar las opciones según el perfil, la experiencia y las competencias.
- Leer los requisitos: verificar las condiciones particulares de cada posición, como formación, conocimientos y experiencia solicitada.
- Elegir una oportunidad: identificar el cargo que mejor se ajuste a la trayectoria laboral y a las expectativas del aspirante.
- Realizar la postulación: seguir las instrucciones que aparecen en la plataforma para participar en el proceso de selección.
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Otra alternativa es descargar la aplicación de Adecco, desde la cual también se pueden explorar las ofertas y postularse a las posiciones que correspondan al perfil de cada persona. La compañía recomienda utilizar sus canales oficiales para consultar la información de las vacantes y conocer las condiciones específicas de cada proceso.