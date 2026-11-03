Multinacional invierte más de US$5 millones en Medellín y amplía su capacidad logística en Colombia

La inversión extranjera sigue siendo una pieza importante para el desarrollo empresarial de Colombia, no solo por los recursos que llegan al país, sino también por la infraestructura, la tecnología y los servicios que pueden fortalecer distintas actividades productivas. En ciudades como Medellín, la llegada y expansión de multinacionales también representa una apuesta por su capacidad para atraer negocios y consolidarse como centros de operación para industrias que atienden tanto el mercado nacional como el internacional.
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En ese escenario, la compañía IceStar anunció una nueva inversión superior a US$5 millones en Medellín, destinada a la apertura de un centro logístico especializado en almacenamiento a temperatura controlada.
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La infraestructura, denominada Medellín II, amplía en 63 % la capacidad de almacenamiento que la empresa tenía en la ciudad y lleva su inversión acumulada en Colombia a más de US$20 millones desde 2023.
La expansión está relacionada con el crecimiento de los servicios de cadena de frío, fundamentales para conservar alimentos y otros productos que necesitan condiciones específicas de refrigeración o congelación durante su almacenamiento y distribución.
Francisco Moura, CEO de IceStar, aseguró que la apertura representa un nuevo paso en la estrategia de la compañía en el país. “Medellín II marca una nueva etapa de nuestra presencia en el país. Esta expansión refuerza nuestra visión de largo plazo para Colombia y la importancia del país dentro de la estrategia de IceStar”, afirmó.
¿Por qué la multinacional IceStar apuesta por Medellín y Colombia?
La compañía considera que el mercado colombiano ofrece condiciones favorables para desarrollar infraestructura logística especializada. Entre los factores que destacó Moura están una economía diversificada, un mercado de más de 50 millones de consumidores y una importante base agroindustrial y de producción de alimentos.
A esos elementos se suman la ubicación geográfica de Colombia y sus acuerdos comerciales, que facilitan la conexión con mercados internacionales. Para una empresa dedicada a la cadena de frío, estas características representan oportunidades de negocio relacionadas con la conservación y distribución de productos que requieren temperaturas controladas.
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Este tipo de infraestructura tiene una función que va más allá de almacenar mercancías. La refrigeración y la congelación permiten conservar alimentos durante las distintas etapas de su comercialización, desde la producción hasta su llegada a los puntos de venta o a los destinos de exportación.
IceStar identifica oportunidades en segmentos como proteínas, frutas, vegetales, food service y retail. Se trata de actividades que necesitan soluciones logísticas para mantener la calidad de sus productos y responder a los requerimientos de abastecimiento.
El nuevo centro logístico complementa la operación que la compañía ya tenía en la ciudad, conocida como Medellín I. Con la entrada en funcionamiento de esta segunda unidad, IceStar amplió en 63 % su capacidad de almacenamiento en Medellín.
La inversión de más de US$5 millones hace parte de una estrategia que comenzó en 2023, cuando la multinacional inició operaciones en Colombia. Desde entonces, los recursos destinados al mercado nacional superan los US$20 millones.
La empresa busca atender las necesidades de compañías vinculadas con la producción, comercialización y distribución de alimentos. Según Moura, su objetivo es consolidarse como un socio estratégico para esos negocios mediante soluciones que respondan a sus requerimientos de almacenamiento y operación.
La expansión también tiene una meta concreta de crecimiento: IceStar espera alcanzar el 100 % de ocupación de Medellín II en 2027. El cumplimiento de ese objetivo dependerá de la consolidación de la operación y de la demanda de sus clientes: “Nuestro objetivo es que Colombia gane cada vez más peso dentro de la operación regional a medida que Medellín II madure”, señaló el CEO.
Durante los próximos 12 meses, la prioridad de IceStar será consolidar el funcionamiento del nuevo centro logístico, asegurar su eficiencia y fortalecer sus estándares de servicio. Al mismo tiempo, continuará evaluando oportunidades de expansión, de acuerdo con las necesidades de sus clientes y la viabilidad de nuevos proyectos.
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La compañía también espera que el crecimiento de su infraestructura genere oportunidades para proveedores y aliados locales. En particular, mencionó actividades relacionadas con transporte, mantenimiento y servicios especializados, que pueden complementar la operación de sus centros logísticos.