Nutresa descarta más recompras de acciones en 2026; revela estrategia para enfrentar El Niño

Grupo Nutresa reveló que no realizará recompras adicionales de acciones durante el cuarto trimestre de 2026 y mantendrá su política de distribución a los accionistas, cuyo objetivo se ubica entre el 20 % y el 30 % del Ebitda.
Durante la llamada con inversionistas en la que la compañía presentó sus resultados del tercer trimestre del año, el holding de alimentos confirmó que las recompras previstas para este año ya se realizaron y que no tiene contempladas operaciones adicionales para el último trimestre.
La compañía también aclaró que su objetivo de distribución entre el 20 % y el 30 % no depende de alcanzar un nivel específico de apalancamiento. Para 2027 en adelante, mantendrá esa misma referencia, según explicó durante la sesión.
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Así se prepara Nutresa para el fenómeno de El Niño
Otro de los temas abordados durante la llamada fue la estrategia para reducir la exposición a los aumentos de precios de materias primas que podrían verse afectadas por el fenómeno de El Niño.
Nutresa explicó que desde abril y mayo comenzó a acelerar las coberturas de tres productos considerados críticos: cacao, café y trigo. La decisión respondió a las señales de mayor presión sobre estos mercados y a la posibilidad de que las condiciones climáticas afectaran su disponibilidad y cotizaciones.
La firma indicó que en julio de 2026 ya tenía cobertura completa para sus necesidades de estos insumos durante el año. Para 2027, el nivel de cobertura alcanzaba el 30 %.
Además se explicó que no solo protegió los commodities relacionados con el fenómeno de El Niño, sino que también aceleró las coberturas de otros productos sensibles a posibles cambios en las condiciones del mercado.
Sobre el comportamiento del clima en Colombia, Nutresa manifestó que, hasta el momento, el fenómeno de El Niño no ha tenido un impacto tan crítico como el que se había estimado. La compañía aseguró que las coberturas realizadas han funcionado y que continuará trabajando en la protección de sus necesidades de abastecimiento para 2027 y los años siguientes.
Compras recientes tendrán impacto en 2027
Durante la llamada, Nutresa señaló que varias de las adquisiciones realizadas recientemente tendrán una mayor contribución a sus resultados a partir de 2027, pues su efecto sobre el Ebitda de 2026 sería limitado.
Entre las operaciones mencionadas están Tío Rico, en Venezuela; La Universal, en Ecuador; Presto, en Colombia, y Pacolsa. La compañía explicó que ha buscado que estas compras generen efectivo con rapidez y permitan desarrollar sinergias con sus negocios actuales.
En el caso de La Universal, Nutresa espera que la operación alcance ingresos por US$200 millones en Ecuador durante 2027, provenientes de diferentes categorías. Por su parte, la adquisición de Tío Rico en Venezuela también le permitirá ampliar la capacidad de distribución de otras marcas en ese mercado.
Sobre Empicolsa, la compañía destacó su importancia estratégica para mejorar los márgenes y asegurar el suministro de una materia prima que ha registrado aumentos de precio. Nutresa espera que esta operación contribuya a sus negocios en Colombia y Centroamérica durante 2027 y 2028.
En Colombia, la compañía también se refirió a la incorporación de Presto a su portafolio. Indicó que la operación permitió preservar alrededor de 700 empleos y que trabaja en una nueva campaña para recuperar el posicionamiento de la marca, además de buscar sinergias con El Corral.
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