Temblor en Colombia: autoridades confirman número de heridos, réplicas y municipios afectados

El temblor que sacudió a Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre generó preocupación entre miles de ciudadanos, especialmente en Bogotá y otras regiones del centro del país, donde el movimiento se sintió con fuerza. La inquietud también estuvo marcada por el recuerdo del sismo del pasado 10 de agosto, de magnitud 7,4, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó, y se sintió en diferentes departamentos.
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Esta vez, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento de magnitud 5,6, registrado a las 4:13 a. m., con epicentro al noroccidente de Chaparral, Tolima. El primer balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó daños en viviendas de tres municipios de ese departamento y dos personas lesionadas.
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Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, mientras avanzan las verificaciones en las zonas donde se reportaron afectaciones. Hasta el balance preliminar de la Sala de Crisis Nacional no se habían identificado daños en vías, puentes, instituciones educativas, centros de salud ni centros comunitarios.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Sala de Crisis Nacional, se registraron 10 viviendas averiadas y dos personas lesionadas en el departamento del Tolima. El consolidado identifica afectaciones en Chaparral, Ibagué y Ortega.
Chaparral concentra la mayor cantidad de reportes. Allí se contabilizaron ocho viviendas afectadas en los barrios Divino Niño y Edén, las veredas Rionegro y La Argentina, y los corregimientos Calarma, Yaguara y Las Hermosas.
En ese municipio también se reportó una persona lesionada y otra que recibió atención por un ataque de pánico. Las autoridades continúan verificando las condiciones de las viviendas y las necesidades de las comunidades afectadas.
En Ortega, el movimiento ocasionó la caída de una pared de una vivienda ubicada en la vereda Cedrales. En Ibagué, por su parte, se identificó un daño estructural en el edificio Santa Lucía, que quedó incluido en las verificaciones de las autoridades.
En Bogotá también se reportaron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales. Sin embargo, el balance preliminar de Gestión del Riesgo no identificó afectaciones en la infraestructura de la capital. Cundinamarca tampoco reportó novedades en su primer reporte.
El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del Tolima no reportó novedades en la prestación de servicios de salud ni afectaciones en la infraestructura hospitalaria. No obstante, el reporte indicó que continuaba el barrido con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la zona de influencia, con el propósito de verificar si se presentaban novedades adicionales.
El director general de la UNGRD, David Santiago Tamayo Roldán, explicó que las entidades nacionales y territoriales seguían coordinando las labores de seguimiento: “Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres permanecen en monitoreo de la situación”, señaló el funcionario.
La entidad mantiene activados los mecanismos de seguimiento desde la Sala de Crisis Nacional y la Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL). También fueron activados los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de los territorios afectados.
Además, el grupo de búsqueda y rescate urbano (USAR) permanece en monitoreo y alistamiento, mientras se recopila información sobre las condiciones de las zonas donde se sintió el movimiento.
Servicio Geológico reportó réplicas después del temblor de magnitud 5,6
El Servicio Geológico Colombiano también entregó información sobre la actividad sísmica posterior al movimiento principal. La entidad informó que, con corte a las 9:00 a. m., se habían registrado siete réplicas, con magnitudes entre 2,1 y 3,5.
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El organismo científico también indicó que había recibido más de 4.800 reportes ciudadanos sobre la percepción del temblor. Bogotá concentró 1.271 registros, seguida por Cali, con 652; Ibagué, con 367, y Armenia, con 241.
Los reportes de sismo sentido llegaron desde Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Chaparral ya registraba actividad sísmica desde septiembre
Uno de los antecedentes relevantes para entender el movimiento de este martes es que la zona de Chaparral ya presentaba actividad sísmica desde semanas atrás.
Carolina García Londoño, directora técnica de Geoamenazas del SGC, explicó que la entidad comenzó a registrar desde el 20 de septiembre una actividad destacada con características de enjambre sísmico: “Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos concentrados en una misma región, que ocurren durante un periodo corto de tiempo y presentan magnitudes y frecuencias de ocurrencia variables”, precisó la funcionaria.
Según el SGC, hasta el 3 de noviembre se habían registrado más de 1.632 sismos con magnitudes superiores a 2 en ese enjambre. La entidad recordó, además, que el departamento del Tolima está atravesado por diferentes fallas geológicas activas, capaces de generar este tipo de actividad.
El sismo de este martes tuvo una profundidad aproximada de 19 kilómetros, de acuerdo con el boletín del SGC. Las cabeceras municipales más cercanas al epicentro fueron Roncesvalles, San Antonio y Chaparral.
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La entidad continúa con el seguimiento permanente de la actividad en esta zona del país. Por ahora, los reportes disponibles permiten establecer las características del movimiento, las réplicas registradas y las afectaciones preliminares, pero no permiten anticipar si ocurrirán nuevos sismos.