Temblor de magnitud 5,6 sacudió a Colombia: se sintió en Bogotá y el centro del país

Un fuerte movimiento de tierra despertó a habitantes de Bogotá y de varias ciudades del centro de Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre. El temblor generó preocupación entre los ciudadanos, especialmente por el recuerdo del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que dejó graves afectaciones en distintas regiones.
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 5,6, ocurrido a las 4:13 a. m., hora local. De acuerdo con el boletín actualizado número 1 de la entidad, el evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral, en Tolima, y fue localizado a 17 kilómetros de Roncesvalles.
Uno de los datos que llama la atención es su profundidad: el organismo lo clasificó como superficial, es decir, con una profundidad inferior a 30 kilómetros. Esta característica, junto con la magnitud del movimiento, ayuda a entender por qué pudo sentirse con fuerza en diferentes zonas del centro del país.
La percepción del temblor también reavivó la inquietud que quedó después del terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, aunque ambos movimientos fueron sentidos en distintas regiones, sus características son diferentes y no se debe asumir que el registrado este martes corresponde a una réplica del evento de agosto.
¿Dónde fue el epicentro del temblor de este 3 de noviembre?
Según el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el sismo se registró en la zona de Chaparral, Tolima, y su ubicación fue establecida a 17 kilómetros de Roncesvalles.
Los datos divulgados por la entidad son los siguientes:
- Fecha: martes 3 de noviembre de 2026.
- Hora: 4:13 a. m.
- Magnitud: 5,6.
- Localización: Chaparral, Tolima.
- Referencia del epicentro: 17 kilómetros de Roncesvalles.
- Profundidad: superficial, menor a 30 kilómetros.
La profundidad es un aspecto relevante para comprender la percepción de un movimiento telúrico. Un sismo superficial ocurre a poca distancia de la superficie terrestre y puede generar sacudidas perceptibles en las poblaciones cercanas, aunque sus efectos también dependen de otros factores, como las características del terreno y las construcciones.
El SGC recordó en su publicación que la información de los boletines puede estar sujeta a cambios. Por eso, los datos deben seguirse a través de las actualizaciones oficiales de la entidad.
El recuerdo del terremoto del 10 de agosto aumentó la preocupación
El nuevo movimiento se presentó menos de tres meses después del terremoto del 10 de agosto de 2026, uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados recientemente en Colombia.
En aquella ocasión, el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. El movimiento se sintió en Bogotá y en numerosas regiones del país.
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La diferencia entre ambos eventos es importante. El terremoto de agosto tuvo una magnitud considerablemente mayor y ocurrió a una profundidad intermedia, mientras que el movimiento de este martes alcanzó magnitud 5,6 y fue clasificado como superficial.
El sismo de agosto también dejó una secuencia de actividad posterior que ha sido objeto de seguimiento por parte de los especialistas. El SGC explicó que después de un movimiento de gran magnitud pueden producirse réplicas durante días, semanas e incluso meses. Sin embargo, también aclaró que no es posible predecir cuándo ocurrirán ni cuál será su magnitud.
Por esa razón, la cercanía temporal entre los dos episodios no permite concluir que el temblor de este 3 de noviembre sea consecuencia directa del terremoto de agosto. Para establecer una relación se necesitan análisis sismológicos y una evaluación de las características de cada secuencia.
Chaparral y Tolima ya estaban bajo seguimiento por actividad sísmica
El epicentro de este nuevo movimiento se encuentra en una zona que el Servicio Geológico Colombiano ha venido monitoreando por la actividad sísmica registrada durante los últimos meses.
De acuerdo con un informe publicado por la entidad el primero de octubre, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral, Tolima. Dentro de esa secuencia, 22 movimientos alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0.
El organismo ha explicado que esta actividad corresponde a una secuencia sísmica diferente de las réplicas identificadas en Chocó después del terremoto del 10 de agosto. Aunque el SGC ha planteado como hipótesis que los cambios en el campo de esfuerzos de las rocas podrían favorecer la reactivación de estructuras en otras zonas, esa posible relación requiere estudios adicionales.
El boletín compartido por el Servicio Geológico Colombiano contiene información sobre la magnitud, la ubicación y la profundidad del sismo, pero no incluye un balance de personas lesionadas ni de daños en viviendas o infraestructura.