Fintech Palomma ya recauda el arriendo de 200.000 inquilinos en Colombia y busca crecer en servicios financieros

Palomma, fintech colombiana enfocada en el sector inmobiliario, procesa cerca de $400.000 millones mensuales en pagos de arrendamiento y tiene alrededor de 200.000 inquilinos que utilizan su plataforma.
En 15 meses de operación en este segmento, la compañía se convirtió, según su CEO, Cipriano Echavarría, en el mayor recaudador de arriendos del país.
La empresa trabaja con cerca de 500 inmobiliarias, equivalentes a alrededor del 10 % de las entre 4.500 y 5.000 que estima que existen en Colombia. Su operación se concentra principalmente en ese canal: el 95 % de los inquilinos que pagan a través de Palomma lo hacen mediante una inmobiliaria.
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El crecimiento en el recaudo es la base de su siguiente apuesta: ampliar los servicios financieros para propietarios e inquilinos. La compañía busca aprovechar la información y la distribución que obtiene al procesar los pagos para ofrecer productos de crédito y liquidez a los participantes del mercado inmobiliario.
Entre sus servicios están los anticipos de hasta 12 meses de arrendamiento para propietarios, una garantía frente al incumplimiento del inquilino y alternativas para que los arrendatarios dividan el pago mensual en dos cuotas. También ofrece recompensas e historial crediticio por el pago del arriendo.
Una Serie A para ampliar el crédito
Para financiar esta expansión, Palomma cerró una ronda Serie A de US$14 millones, liderada por el fondo mexicano Cometa, con participación de Golpe, de Brasil, Y Combinator e Insignia.
Echavarría explicó que la compañía había concentrado sus primeros 15 meses en construir su red de inmobiliarias y captar el flujo de pagos. Ahora busca utilizar parte de los recursos de la ronda para financiar los créditos que demanda su base de usuarios y estructurar un fondo de deuda que complemente el capital disponible.
Según el ejecutivo, cerca de 50.000 propietarios solicitan mensualmente anticipos de sus ingresos por arrendamiento. Tras cerrar la ronda, Palomma comenzó a desembolsar estos créditos y colocó cerca de 250 durante el primer mes. Su expectativa es alcanzar entre 40.000 y 50.000 créditos a propietarios en un año.
La fintech también prepara productos de financiación para inquilinos, entre ellos la posibilidad de dividir el pago del arriendo en dos cuotas durante el mes.
A más largo plazo, la compañía contempla obtener una licencia bancaria. Echavarría explicó que esta le permitiría utilizar parte de los recursos que procesa en pagos de arrendamiento para fondear su operación de crédito y reducir sus costos de financiación. Sin embargo, aclaró que no está entre sus objetivos para los próximos 12 meses.