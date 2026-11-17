El Gobierno Nacional dará a conocer este miércoles 18 de noviembre el calendario oficial de la mesa de concertación del salario mínimo de Colombia para 2027.
La discusión comenzará formalmente la próxima semana y reunirá a representantes del Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.
El proceso estará liderado por el Ministerio del Trabajo, que definirá las fechas y etapas de la negociación. El Ejecutivo ha insistido en que el incremento debe sustentarse en criterios técnicos y en las variables económicas que incidirán en la remuneración de los trabajadores durante el próximo año.
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Como parte de la preparación de la concertación, el Gobierno ya tuvo una mesa de trabajo con entidades económicas para revisar los indicadores que servirán de base a la discusión.
En el encuentro participaron los ministerios de Hacienda, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura, además del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Durante la jornada se analizaron variables como la inflación, la productividad, el comportamiento del empleo, la informalidad y el poder adquisitivo de los trabajadores. También se revisaron las condiciones económicas de las empresas y los posibles efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de los hogares.
Salario mínimo de 2027: propuestas de trabajadores y empresarios
La negociación comenzará en medio de posiciones distantes entre los sectores que participarán en la concertación. Por un lado, una parte de los trabajadores ha planteado un incremento del 38 %, mientras que algunos representantes empresariales consideran que el aumento no debería superar el 9 %.
Los empresarios han advertido que la discusión también debe contemplar la protección del empleo y las condiciones de empleabilidad, al considerar que un incremento salarial tiene efectos sobre los costos de operación y la capacidad de contratación de las compañías.
Desde el Gobierno, la postura apunta a que la decisión se construya sobre una base de concertación entre las partes y tenga en cuenta tanto la situación económica de los hogares como la capacidad de las empresas.
En esa línea, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la posición del Gobierno de De la Espriella frente a la definición del salario mínimo para 2027.
Restrepo señaló la importancia de que el ajuste cuente con fundamentos técnicos y contemple de manera explícita la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.
Así, la negociación del salario mínimo para 2027 comenzará la próxima semana, con el reto de acercar las posiciones de trabajadores y empresarios en torno a un incremento que responda a las condiciones económicas del país y al comportamiento del mercado laboral.