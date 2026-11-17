El mercado cambiario colombiano inicia la jornada de este martes con un comportamiento de estabilidad sobre la barrera de los $3.300 tras el festivo del lunes.
La divisa estadounidense abrió en $3.315, prácticamente inalterada frente al cierre anterior ($3.315,56), en medio de la firmeza global del billete verde tras consolidarse las expectativas de política monetaria en Estados Unidos y una moderada recuperación en los precios internacionales del petróleo.
JP Tactical señaló que el precio inició la semana por encima de los $3.300 y en la parte media del rango intradiario estimado por su modelo táctico ($3.266–$3.348), lo que mantiene intacta la estructura alcista de las últimas sesiones.
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Del mismo modo, a nivel global, el dólar hace una pequeña pausa tras tocar su nivel más alto desde abril de 2025 en el índice DXY, que se ubica por encima de los 103 puntos.
El principal motor de los mercados financieros globales es la convicción sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. Los operadores de renta fija descuentan actualmente con un 100 % de probabilidad un incremento de tasas de interés en la reunión del próximo mes, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Aunque el mercado asume como escenario base un alza estándar de 25 puntos básicos, la probabilidad de un movimiento más agresivo de 50 puntos básicos cayó al 4 %, reduciéndose frente al 11 % registrado en la jornada previa. Esta postura restrictiva mantiene un piso firme para el dólar global y presiona las valoraciones de los activos de riesgo y del sector tecnológico.
En Colombia, el principal determinante de este martes será la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año. Los analistas esperan un resultado por debajo del 2 % luego de ajustar sus proyecciones a la baja. Vale la pena recordar que en el primer semestre la economía se ha expandido un 2,9 % según las cifras oficiales del DANE.
Petróleo experimenta ligero rebote tras desplome por temores de sobreoferta
Los precios internacionales de la energía revierten las pérdidas registradas a primera hora de la mañana, recuperando marginalmente terreno tras las fuertes caídas de la sesión anterior.
La referencia Brent avanza un 0,15 %, ubicándose en US$93,40 por barril, mientras el WTI sube un 0,12 %, hasta los US$84,37 por barril (luego de desplomarse más de un 4 % en la jornada previa).
El comportamiento del crudo responde al contrapeso entre un dólar fuerte y las proyecciones de oferta mundial. A finales de la semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que el suministro global promediará alrededor de 105 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre de 2026, superando la demanda prevista en 1,7 millones de barriles por día, un escenario de superávit que eclipsa parcialmente las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.
Ventas minoristas en EE. UU. superan las expectativas
Las ventas minoristas en EE. UU. subieron 0,2 % mensual en octubre, por encima del 0,1 % esperado, aunque se moderaron frente al 0,8 % de septiembre. Las ventas minoristas subyacentes, que excluyen automóviles, avanzaron 0,6 %, por encima del 0,4 % estimado y frente al 1,1 % previo.
De acuerdo con el análisis de JP Tactical, estos resultados muestran que el consumo de los hogares estadounidenses se mantiene sólido, sobre todo en su componente subyacente. Ese dinamismo de la demanda, junto con una inflación persistente, refuerza las expectativas de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.
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