Dólar en Colombia cierra por encima de la barrera de $3.300; Brent se mantiene sobre los US$96

La cotización del dólar en Colombia finalizó la jornada de este viernes con escasa volatilidad, logrando sostenerse por segunda sesión consecutiva sobre el umbral de los $3.300.
Al término de las operaciones, la tasa de cambio cerró en $3.315,56, lo que representó una variación marginal de +$4,91 frente al precio de cierre del jueves ($3.310,65).
Durante la rueda cambiaria, la divisa abrió prácticamente plana en $3.310, descendió en la primera parte de la sesión hasta un piso intradiario de $3.306,50 y posteriormente escaló hacia un techo de $3.332,40.
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De acuerdo con JP Tactical, fue una sesión tranquila en la que el monto negociado alcanzó los US$995,0 millones en 1.397 operaciones (el volumen spot más bajo de la semana), manteniéndose dentro del rango estimado por su modelo táctico sin lograr consolidar una ruptura efectiva sobre la resistencia de 3.326.
Por su parte, Acciones & Valores señaló que la firmeza de los rendimientos de los Tesoros estadounidenses y el cauteloso frente fiscal continuaron respaldando la demanda de divisas, aunque los flujos de monetización, el atractivo diferencial de tasas local y un petróleo firme cerca de los US$96 actuaron como contrapesos para moderar la depreciación del peso.
En los mercados financieros internacionales, el billete verde mantuvo una postura de fortaleza al cierre de la semana frente a sus principales cruces globales. El índice DXY operó alrededor de los 103,17 puntos, consolidando las ganancias semanales alcanzadas tras superar la barrera de las 103 unidades.
Brent se afirma cerca de US$96 tras estancamiento diplomático entre EE. UU. e Irán
En el mercado internacional de commodities, los precios del crudo operaron con estabilidad al cierre tras afianzarse nuevamente la prima de riesgo geopolítico.
El petróleo Brent avanzó un marginal 0,09 % hasta los US$95,91 por barril y el WTI retrocedió un 0,44 %, cotizando en US$87,43 por barril.
El respaldo en la cotización energética respondió al enfriamiento de las perspectivas de negociación en Medio Oriente, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos ya no requiere de un acuerdo con Irán e instruyera al vicepresidente JD Vance a priorizar la agenda doméstica.
En respuesta, Teherán condicionó la reanudación de los diálogos al levantamiento del bloqueo naval y reiteró su negativa a entregar material nuclear.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,10 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,320 % desde los 12,326 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,759 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,799 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,695 %, frente al 12,713 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,860 %; la jornada anterior en 12,873 %.
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