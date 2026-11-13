Davivienda Group dio a conocer las cifras proforma de la integración del banco DAVIbank Colombia con Banco Davivienda. La operación avanzó de forma decisiva en el último mes y medio. Según la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, la hoja de ruta “va según lo planeado”.
Como se sabe, el dos de octubre de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizó a las filiales del grupo para hacer las cesiones parciales y escisiones de la transacción. Un mes después, el primero de noviembre, DAVIbank trasladó sus activos, pasivos y contratos bancarios a Banco Davivienda.
El presidente del grupo, Javier Suárez, calcula los costos de integración, que se pagarán una sola vez, entre $600.000 millones y $700.000 millones. A cierre del tercer trimestre de 2026 ya se había causado cerca del 12 % de ese monto. Es decir, la mayor parte del gasto todavía está por registrarse en los próximos trimestres.
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El beneficio esperado es mayor, según el ejecutivo. Davivienda Group proyecta ahorros recurrentes en gastos operacionales (OPEX) de entre $900.000 millones y $1,2 billones al año desde 2028. Si se cumple la meta, los ahorros de un solo año superarían el costo total de la integración.
Las eficiencias ya empezaron a ejecutarse. A septiembre de 2026 se había implementado cerca del 17 % de las eficiencias anuales recurrentes previstas. De ese total, alrededor del 4 % ya se refleja en los resultados.
Un banco más grande
El ejercicio proforma se hizo bajo normas NIIF con cifras a septiembre de 2026. Solo tiene en cuenta los activos y pasivos que transfirió DAVIbank Colombia. El impacto definitivo se verá en los estados financieros del cuarto trimestre de 2026.
Con la integración, los activos totales de Banco Davivienda consolidado pasarían de $226,6 billones a $262,6 billones, un aumento del 16 %. La cartera bruta subiría 15 %, de $175,8 billones a $202,9 billones.
Por el lado del fondeo, los depósitos crecerían de $166,1 billones a $193,5 billones (16 %). Los pasivos totales irían de $207 billones a $241 billones. El patrimonio aumentaría 10 %, de $19,6 billones a $21,6 billones.
El principal costo de la operación está en la solvencia, de acuerdo con lo presentado en la entrega de resultados para los inversionistas. El indicador de capital de mayor calidad (CET1) bajaría de 12,19 % a 11,75 %, una reducción de entre 40 y 50 puntos básicos.
La entidad aclara que el impacto total sobre el CET1 se verá cuando termine la transferencia de las acciones de Holding Davivienda Internacional (HDI), que sigue pendiente. Aun así, el indicador seguiría en un nivel holgado para un banco del tamaño de Davivienda.
En calidad de cartera, el efecto es positivo. El indicador de cartera vencida a más de 90 días bajaría de 3,8 % a 3,7 %, una mejora de entre cinco y 10 puntos básicos.
La cobertura, es decir, cuántas provisiones tiene el banco frente a su cartera vencida, subiría de 102 % a 108 %. Son cerca de 600 puntos básicos más, lo que indica que la cartera que llega de DAVIbank viene con un mejor colchón de provisiones.
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Segundo banco en Colombia y líder en tarjetas
La integración refuerza la posición de Davivienda en el mercado colombiano. Con datos estimados a agosto de 2026, el banco sería el segundo del país en activos, con 16,1 % del mercado (+3,2 puntos). También sería segundo en cartera, con 18,7 % (+3,3 puntos), una cifra que incluye la cartera hipotecaria titularizada. En depósitos también ocuparía el segundo lugar, con 17,3 % (+3,2 puntos).
El mayor salto está en tarjetas de crédito. Davivienda pasaría a ser el líder del mercado, con una participación de 25,8 %, 10,5 puntos más que antes.
Ese avance se ve en la composición de la cartera. El peso de consumo subiría de 23,3 % a 26,5 %. El de comercial bajaría de 45,4 % a 43,4 %, y el de vivienda de 31,3 % a 30,1 %.
La operación también eleva la participación del banco en el mercado colombiano. La participación de Colombia en los activos subiría de 69,7 % a 73,9 %. Bajaría el peso de Costa Rica (de 12,7 % a 10,9 %), Panamá (de 7,8 % a 6,7 %), El Salvador (de 6,0 % a 5,2 %) y Honduras (de 3,8 % a 3,3 %).
Lambda Bank y las acciones del holding
Como pago por los activos y pasivos recibidos, Banco Davivienda transferirá el 23,4 % del capital de Holding Davivienda Internacional (HDI) a DAVIbank, que ahora se llama Lambda Bank. Esa transferencia sigue pendiente.
La nueva estructura corporativa queda así:
– Davivienda Group es dueño del 99,9 % de Lambda Bank y del 98,9 % de Banco Davivienda.
– Davivienda Group también tiene directamente el 17,8 % de HDI.
– Banco Davivienda conserva el 51,7 % de HDI, Lambda Bank tendrá el 23,4 % y la Corporación Financiera Internacional (IFC) mantiene el 7,1 %.
Corredores y Fiduciaria Davivienda también integran negocios
La integración no se limita al banco. Corredores Davivienda recibirá la operación de comisionista de bolsa de DAVIbank mediante una cesión parcial. Fiduciaria Davivienda recibirá el negocio fiduciario mediante una escisión total de activos, pasivos y contratos.
Así, el grupo une sus tres frentes en Colombia: banca, mercado de capitales y negocio fiduciario. Busca evitar duplicar estructuras y aprovechar las sinergias operativas en todas sus filiales.
El mercado estará pendiente de tres puntos en los próximos trimestres:
– La ejecución de los costos de integración, de los que falta cerca del 88 %.
– El avance de las sinergias hacia la meta de 2028.
– La evolución del CET1 cuando termine la transferencia de las acciones de HDI.
Los estados financieros del cuarto trimestre de 2026 serán la primera prueba con cifras reales.
Nuevo guidance para 2026
Los drivers de las ganancias estimadas en 2027, según Suárez, se basarán en temas como el crecimiento económico que calcula en 2 % y el avance de la ley de rescate fiscal que el Gobierno presentó y que considera necesaria para el país.
Junto con la integración, Davivienda Group actualizó en noviembre sus metas financieras para 2026. Subió dos de ellas frente a las que había publicado en agosto.
La meta de crecimiento de los ingresos no financieros pasó de un rango de entre 10 % y 12 % a uno de entre 12 % y 14 % anual acumulado. El grupo espera así que comisiones y otros ingresos distintos a los intereses aporten más a los resultados de este año.
La meta de rentabilidad sobre el patrimonio promedio (ROAE) pasó de un rango de 10 %–11 % a uno de 10,5 %–11,5 %. A septiembre, el ROAE anualizado de nueve meses era de 11,28 %, en la parte alta del nuevo rango. En el segundo trimestre había sido de 11,11 %.
Las demás metas no cambiaron, y los resultados a septiembre las cumplen en su mayoría:
Margen de interés (NIM): la meta sigue entre 5,8 % y 6,1 %. A septiembre el indicador era de 5,95 %, en la mitad del rango y un poco por encima del 5,93 % de junio.
Costo de riesgo: la meta sigue entre 2,1 % y 2,3 %. El indicador se mantuvo en 2,15 % entre junio y septiembre, en la parte baja del rango, lo que indica que el deterioro de la cartera está controlado.
Eficiencia: la meta de la relación costo-ingreso sigue en cerca de 54 %. A septiembre, el indicador era de 54,4 %, mejor que el 54,7 % de junio. El grupo aclara que este cálculo y el del ROAE reparten el impuesto al patrimonio a lo largo del año.
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Cartera: el reto del último trimestre
En el balance, el grupo mantiene su meta de crecimiento de la cartera entre 4 % y 6 % anual. A septiembre, la cartera había crecido 2,1 % en lo corrido del año, más que el 1,2 % de junio, pero todavía lejos del rango previsto. Para alcanzarlo, la cartera tendrá que crecer más rápido en el cuarto trimestre.
La meta de cartera vencida a más de 90 días sigue entre 3,3 % y 3,8 %. El indicador subió de 3,64 % en junio a 3,74 % en septiembre, cerca del límite superior del rango. Por eso, la calidad de la cartera será otro punto a seguir de aquí a diciembre.
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