El Grupo Ecopetrol registró un incremento de 100,2 % en su provisión de impuesto a las ganancias durante el tercer trimestre de 2026, al pasar de $1,71 billones en el mismo periodo de 2025 a $3,42 billones entre julio y septiembre de este año.
En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, el cargo tributario alcanzó los $9,87 billones, duplicando los $4,93 billones reportados en igual lapso de 2025 (+100,2 %).
Por su parte, en el flujo de efectivo consolidado, el impuesto de renta efectivamente pagado por la compañía se ubicó en $1,59 billones durante el tercer trimestre de 2026 (frente a $1,61 billones en el tercer trimestre de 2025) y sumó $7,28 billones en los primeros nueve meses del año.
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Según el informe financiero de la petrolera, el aumento en la provisión impositiva elevó la tasa efectiva de tributación del grupo desde el 31,2 % en el tercer trimestre de 2025 hasta el 37,7 % en el tercer trimestre de 2026, mientras que la tasa acumulada a septiembre subió del 32,1 % al 37,3 %.
La mayor carga tributaria tuvo un impacto negativo de $2,1 billones sobre la utilidad neta acumulada, que ascendió a $13,7 billones a septiembre. La compañía detalló que este comportamiento obedeció al reconocimiento del impuesto al patrimonio —que no es deducible del impuesto de renta y sumó $0,9 billones en los nueve meses del año— y al incremento de la sobretasa del impuesto de renta aplicable a Ecopetrol y Hocol.
“Estos efectos fueron parcialmente compensados por los mejores resultados de compañías con régimen tributario especial, como la Refinería de Cartagena”, explicó Ecopetrol en su reporte de resultados.
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En paralelo al frente tributario, la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cerró septiembre de 2026 en $11,4 billones, lo que representa un incremento de $3,5 billones (+44,3 %) frente al saldo de $7,9 billones registrado al cierre de junio de 2026.
De acuerdo con las estimaciones incluidas, el saldo por cobrar cerraría 2026 en un rango de entre $12 billones y $16 billones, pudiendo duplicar en su techo la cifra de mitad de año.
El repunte trimestral en la cuenta del FEPC se explicó por una nueva causación de $4,1 billones generada entre julio y septiembre debido al entorno de precios internacionales, la cual fue compensada parcialmente por un pago de $0,7 billones realizado por el Ministerio de Hacienda correspondiente a los saldos del tercer y cuarto trimestre de 2025.
El monto acumulado al cierre de septiembre incluye además cerca de $1,6 billones pendientes de pago correspondientes al primer trimestre de 2025.
“Asegurar su recaudo sigue siendo una prioridad para proteger la liquidez de Ecopetrol y por eso se trabaja con el Ministerio de Hacienda en mecanismos claros para viabilizar la monetización de la cuenta pendiente y de los saldos a favor de impuestos”, señaló la compañía.