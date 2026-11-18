La cotización del dólar en Colombia registró una jornada de marcada volatilidad y aceleró con fuerza su tendencia de depreciación este miércoles.
Al término de las operaciones, la tasa de cambio cerró en $3.356, lo que representó un salto de +$52,60 frente al precio final del martes ($3.303,40).
La divisa abrió al alza en $3.320,10 y marcó de inmediato su piso intradiario en $3.305,30. Con el paso de las horas, una intensa ola de demanda quebró con claridad la resistencia técnica de los $3.326 y llevó al billete verde hasta un techo de $3.364.
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De acuerdo con JP Tactical, el monto negociado alcanzó los US1.540,9 millones, el mayor volumen de las últimas sesiones, otorgando solidez a la ruptura y acercando el precio a los máximos de septiembre y a la media móvil de 200 días ubicada cerca de los $3.390.
Por su parte, Acciones & Valores destacó que la debilidad del petróleo, el rezago en el crecimiento económico colombiano (0,5 % en el tercer trimestre) y la cautela fiscal continúan restando soporte al peso local frente a un dólar global fortalecido.
En los mercados financieros internacionales, la moneda estadounidense consolidó su racha alcista frente a la cesta de divisas globales. Así, el índice DXY avanzó un 0,30 % hasta ubicarse en 103,80 puntos, manteniendo la presión sobre las monedas emergentes.
Petróleo retrocede más de un 2 % pese a intensificación bélica
En los mercados globales de materias primas, los precios del crudo retomaron su senda correctiva a la baja, eclipsando los nuevos incidentes militares en Oriente Medio.
El petróleo Brent cedió un 2,09 % hasta los US$91,19 por barril (descendiendo por debajo del umbral de los US$93,00) y el WTI perdió un 3,65 %, situándose en US$81,56 por barril.
El retroceso energético se produjo a pesar del aumento en la tensión geopolítica, marcada por un ataque estadounidense contra una base de misiles en la isla iraní de Qeshm, el arribo de un tercer portaaviones norteamericano al golfo Pérsico y el reporte de la Guardia Revolucionaria sobre cuatro buques petroleros incendiados tras impactar minas navales en el este del estrecho de Ormuz.
MinHacienda descarta IVA a medicina prepagada pero gravará compras virtuales menores a US$200
En la coyuntura fiscal y legislativa colombiana, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció ante las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado nuevos ajustes al articulado de la reforma tributaria antes del inicio formal de los debates:
El jefe de la cartera confirmó que se elimina la propuesta de gravar con IVA del 19 % a la medicina prepagada y demás seguros de salud, medida que se suma al retiro del impuesto para alimentos y agroinsumos anunciado previamente por el presidente Abelardo de la Espriella.
En contrapartida, el Gobierno mantendrá el cobro del IVA para las importaciones de productos con valor inferior a US$200 (minimis) adquiridos a través de plataformas digitales como Amazon o Temu, además de impulsar un proyecto piloto tecnológico para el cobro personalizado de este tributo.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,01 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,260 % desde los 12,300 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,786 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,780 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,750 %, frente al 12,720 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,019 %; la jornada anterior no registraron.
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