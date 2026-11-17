La cotización del dólar en Colombia inició la semana con un ligero ajuste a la baja, aunque logró sostenerse por tercera jornada spot consecutiva por encima de la barrera de los $3.300.
Al término de las operaciones en el mercado interbancario, el tipo de cambio cerró en $3.303,40, lo que representó una disminución de -$12,16 frente al último registro del viernes ($3.315,56).
Este martes, la divisa abrió en $3.315 y alcanzó un techo intradiario de $3.327,40. Con el avance de la jornada, la oferta de divisas llevó al precio a ubicarse temporalmente por debajo de los $3.300, cuando tocó un piso de $3.293.
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De acuerdo con JP Tactical, fue una sesión calmada con flujos equilibrados y un monto negociado de US$1.195,6 millones, lo que confirma un mercado activo, pero sin presión direccional marcada, manteniendo el sesgo de fondo alcista con soporte principal en $3.240.
Por su parte, Credicorp Capital destacó que tras acumular una devaluación semanal del 2,35 % la semana anterior, el par muestra señales técnicas de sobrecompra, estableciendo niveles intermedios clave entre los $3.235 y los $3.400.
Por otro lado, en los mercados financieros globales, la moneda estadounidense registró una pausa moderada después de extender su racha alcista. Así, el índice DXY cedió un 0,14 % hasta ubicarse en 103,40 puntos, tras haber escalado desde la zona de los 102,00 puntos hasta marcar máximos de los últimos 19 meses.
Petróleo rebota sobre US$93 tras nuevos ataques en Omán y Bahréin
En los mercados globales de materias primas, las cotizaciones del crudo lograron revertir las presiones bajistas iniciales ante el resurgimiento de incidentes militares en Oriente Medio.
El petróleo Brent avanzó un 0,75 % hasta los US$93,13 por barril, mientras el WTI subió un 0,60 %, ubicándose en US$84,98 por barril.
El repunte energético respondió a un segundo ataque reportado contra un buque al norte de Khasab (Omán) y al lanzamiento de drones por parte de la Guardia Revolucionaria iraní contra una instalación de radar estadounidense en Bahréin.
Estos riesgos geopolíticos lograron contrarrestar la pausa en las ofensivas militares de Donald Trump y las recientes declaraciones del vicepresidente JD Vance sobre evitar un conflicto prolongado en la región.
Economía colombiana se desacelera con fuerza en el tercer trimestre de 2026
En la coyuntura macroeconómica nacional, el DANE reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró una marcada desaceleración durante el tercer trimestre del año, pues la actividad económica creció apenas un 0,5 % anual entre julio y septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.
El desempeño positivo estuvo sostenido por la actividad de explotación de minas y canteras, que lideró el crecimiento sectorial con una expansión anual del 7,8 %.
Con este resultado, el crecimiento acumulado de la economía colombiana durante los primeros nueve meses de 2026 se situó en el 2,1 % anual.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,20 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,300 % desde los 12,320 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,780 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,759 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,720 %, frente al 12,695 % registrado anteriormente.
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