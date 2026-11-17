La Alcaldía de Bogotá anunció un paquete de ayudas económicas y acompañamiento empresarial para recuperar los negocios afectados por el incendio y reactivar el comercio en San Victorino.
Los comerciantes afectados por el incendio en el centro comercial GranSan podrán acceder a incentivos de hasta $10 millones para fortalecer sus negocios y recuperar su actividad económica. Así lo anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como parte de una estrategia de recuperación que contempla seis líneas de trabajo.
Los recursos se entregarán a través del programa Activa tu Negocio con Cupón y estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos. Se trata de una cofinanciación no reembolsable para adquirir bienes y servicios especializados, por lo que no implica una entrega de dinero en efectivo a los empresarios.
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La estrategia también busca recuperar las capacidades productivas de los comerciantes, ampliar sus canales de venta y generar nuevas oportunidades de negocio, en medio de las afectaciones que dejó la emergencia.
Ferias, comercio electrónico y acompañamiento empresarial
Uno de los componentes será la estrategia Conexión con Mercados, mediante la cual la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico promoverá la participación de los comerciantes en ferias y escenarios de comercialización de alto impacto, tanto en Bogotá como en otros espacios que permitan llegar a nuevos compradores.
También se brindará acompañamiento para crear y publicar catálogos digitales en Mercado Libre, con el propósito de ampliar la comercialización de los productos más allá de los establecimientos físicos.
Como parte de esta alianza, se contempla habilitar un espacio tipo bistró y showroom en la zona de Mercado Libre. Allí los comerciantes podrán exhibir sus productos, generar experiencias para los compradores y producir contenido fotográfico y audiovisual para promocionar su oferta.
A través de Bogotá Corazón Productivo, los empresarios recibirán asistencia técnica y acompañamiento profesional para identificar sus necesidades, fortalecer sus capacidades financieras y empresariales y encontrar alternativas que permitan mantener sus actividades económicas.
“San Victorino es el corazón del comercio de Bogotá y el GranSan es uno de sus principales referentes. Aquí estamos hablando de comerciantes que generan una parte importante del empleo de nuestra ciudad y también de otras regiones del país”, señaló Galán.
La intervención también incluirá a los comerciantes afectados en el sector del bajo puente. Para ello, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) dispondrá de un equipo de aproximadamente 20 personas diarias para acompañar las acciones institucionales en el territorio.
Otro de los objetivos será recuperar la llegada de compradores a San Victorino durante la temporada de fin de año. La Alcaldía reforzará la promoción del Plan Navidad San Victorino, con campañas para visibilizar la oferta comercial e incentivar las compras en el sector.
A esto se sumará una mayor presencia de Gestores del Orden, especialmente en el sector del Bicentenario, además de acciones de seguridad y movilidad para facilitar el acceso de los ciudadanos.
“Vamos a desplegar un esfuerzo adicional en materia de seguridad, con gestores y corredores seguros, así como acciones de movilidad alrededor de esta zona, para que los ciudadanos puedan venir durante la temporada navideña a realizar sus compras con mayor tranquilidad”, explicó el alcalde.
La estrategia también contempla respaldar los eventos organizados por la administración del GranSan y las asociaciones de comerciantes, entre ellos ferias, jornadas especiales, madrugatones y campañas de descuentos.