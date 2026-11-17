La representatividad del gas importado en Colombia llegó a 44 % en lo que va de noviembre de 2026. Este comportamiento se produce por el declive de los campos a nivel local. Mientras que las importaciones se vienen presentando desde diciembre de 2024 para abastecer la demanda de hogares, pequeños comercios, refinerías, hospitales, estaciones de policía, industrias, entre otros.
Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, afirmó que en lo que va de noviembre de 2026, la oferta de gas del exterior se ubicó en 517 Giga BTU diarios, mientras que la oferta en Colombia es de 654 Giga BTU al día.
Pese a que no es nuevo que el país importe buena parte del gas que consume y que este vaya en aumento, sí lo es la velocidad con la cual están creciendo este tipo de importaciones. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) mencionó en septiembre de 2026 que Colombia podría llegar a importar entre 35 % y 40 % de su gas, ahora la cifra va en más de 40 %, según Cabrales.
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“El aumento se produce mientras la oferta nacional continúa cayendo (desde niveles superiores a 1.000 Giga BTU diarios en años anteriores hasta 654 Giga BTU al día actuales), lo que obliga a cubrir la brecha principalmente con GNL (gas natural licuado) importado por SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao) en Cartagena”, dijo el académico.
Otro de los factores a tener en cuenta es que el gas importado es más costoso que el producido a nivel local. Los costos logísticos de traer este energético hasta Colombia se transfieren a lo largo de la cadena del mercado.
En este contexto, Cabrales aseguró que con contrataciones de precios cercanos a US$25 por millón de BTU de gas, se incrementan las presiones para los generadores térmicos, los sectores residencial e industrial, y aumenta la necesidad de más puntos en los que se pueda importar.
Cabe recordar que los generadores térmicos utilizan el gas para generar energía eléctrica, particularmente cuando Colombia no puede abastecer su demanda con generación de los embalses en medio del fenómeno de El Niño. Este evento climático ya está presente en el país y puede extenderse hasta el primer semestre de 2027.
De otro lado, el gas es un combustible esencial para que varias empresas del sector industrial puedan operar día a día. En consecuencia, si falta este recurso, el ritmo de la operación se verá amenazado.
Hasta la fecha, Colombia solo tiene una terminal de importación de gas localizada en Cartagena (SPEC). Es por ello que Cabrales indicó que, a mayor necesidad de gas, se requieren nuevos puntos que puedan recibir el energético en Colombia. Estas locaciones llamadas regasificadoras pueden ubicarse tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano.
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Según sus cronogramas, las dos infraestructuras de este tipo más próximas para entrar en operación son Puerto Bahía (Cartagena) y la Regasificadora del Pacífico (Valle del Cauca).
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