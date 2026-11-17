Grupo Argos confirmó que tres de sus principales iniciativas privadas de infraestructura —dos mega aeropuertos y una billonaria carretera llamada Conexión Centro— entraron en la recta final de evaluación ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y podrían salir a licitación pública en 2027.
Durante la presentación de resultados financieros del tercer trimestre de 2026, Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa (filial de concesiones de Grupo Argos), y Juan Esteban Calle, CEO de Grupo Argos, detallaron el avance de los proyectos de orden nacional estructurados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
“Tenemos expectativas de que, el año entrante, estos proyectos ya puedan salir a licitación (…). Eso nos tiene entusiasmados después de muchos años de estar trabajando para que estos proyectos vean la luz”, aseguró Serani.
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A su turno, el CEO de la ‘holding’ destacó: “Estamos muy optimistas de tener estos proyectos ya listos para aportar no solamente a la competitividad del país, sino al empleo y al bienestar de nuestros conciudadanos”.
Detalles de los dos mega aeropuertos y una billonaria carretera que saldrían a licitación en 2027
De acuerdo con los ejecutivos, las iniciativas privadas ya registran un avance importante y están a punto de cerrar sus etapas de evaluación por parte del Gobierno Nacional.
Allí se encuentra El Dorado Max (Bogotá), que prevé una inversión de unos $13 billones para llevar la capacidad de la terminal aérea de la capital de 45 millones a 73 millones de pasajeros al año, manteniendo sus dos pistas actuales.
El proyecto incluye la construcción de aproximadamente 150.000 m² adicionales en la terminal aérea (con nueve nuevos puestos de semicontacto), la expansión de casi 20.000 m² en la terminal de carga y una zona dedicada a Belly Cargo.
Adicionalmente, contempla una inversión cercana a $1,1 billones para extender la Avenida Mutis (Calle 63) en casi 5 kilómetros en doble calzada hasta el río Bogotá, intervenir la Calle 26 con tres pasos elevados y ampliar la troncal de TransMilenio desde el Portal El Dorado hasta la terminal de pasajeros.
De otro lado, Grupo Argos espera luz verde para construir un nuevo aeropuerto de Cartagena, que estaría ubicado en el sector de Bayunca y tendría un valor total estimado de $6,13 billones en una concesión a 30 años.
En caso de concretarse, sería el primer aeropuerto construido desde cero en el país en medio siglo, proyectado para atender hasta 17 millones de pasajeros anuales. Las obras comprenden un edificio terminal de más de 100.000 m² en la zona de Bayunca y una pista de 3.100 metros diseñada para recibir aeronaves de fuselaje ancho y vuelos transoceánicos directos sin escalas.
Asimismo, incluye una nueva torre de control de 2.360 m², terminal de carga, estación de bomberos e intervenciones de acceso vial en la Vía al Mar y la Vía de La Cordialidad para conectar la terminal con el centro histórico y la zona portuaria.
Finalmente, la billonaria carretera Conexión Centro está planteada como una concesión vial de quinta generación (5G) para reemplazar el contrato de Autopistas del Café sin desembolsos de recursos públicos.
Esta iniciativa abarca los corredores entre Armenia, Pereira y Manizales, así como las conexiones hacia Buenaventura y Antioquia, para lo cual se contempla la construcción de 71 kilómetros de doble calzada, 50 kilómetros de vías nuevas, 28 puentes y 16 intersecciones viales a lo largo del corredor.
De igual forma, incluye el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de más de 200 kilómetros de red vial existente, abarcando tramos estratégicos como La Paila – Calarcá y Armenia – Manizales.
En conjunto, los proyectos estructurados -incluyendo otra carretera llamada Perimetral de la Sabana de Bogotá- representan inversiones cercanas a los $20 billones y tienen el potencial de generar alrededor de 600.000 empleos en el país, aportando a la competitividad logística y al bienestar económico sin depender exclusivamente de recursos del presupuesto público.
Recta final y proceso de contratación de las iniciativas privadas
Según explicó Jean Pierre Serani, estas tres iniciativas de alcance nacional ya atraviesan la etapa final de revisión técnica y financiera junto con los asesores de la ANI para lograr su cierre de estructuración.
Una vez superada esta evaluación, los proyectos entrarían en un proceso de selección abreviada que permitiría abrir sus licitaciones durante 2027.
Además, destacó que, gracias a la priorización que el Gobierno Nacional le ha dado a la agenda de infraestructura tras varios años de estructuración, se esperan avances significativos hacia el segundo semestre del próximo año.
En ese orden de ideas, una vez el Ejecutivo les dé su visto bueno a dos mega aeropuertos y una billonaria carretera, comenzará un proceso de licitación que tiene unos tiempos diferentes, debido a que se trata de proyectos de iniciativa privada.
Así las cosas, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá presentar el proceso en la plataforma Secop, para que terceros interesados puedan manifestar su intención de competir por el contrato.
Si no se presentan otros oferentes, el proyecto se adjudica directamente al originador que realizó los estudios, que en este caso es Odinsa Vías.
Por el contrario, si aparecen competidores, se abre una puja en la que el estructurador mantiene el derecho legal de igualar o superar la mejor oferta económica para quedarse con la concesión. En caso de no ganar, el adjudicatario final deberá reembolsarle los costos en los que incurrió durante la estructuración.