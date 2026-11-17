En el marco del evento Milagro Week, la empresa Collective Mining anunció que invertirá US$100 millones adicionales para exploración minera en Caldas, Colombia. Además, radicarán el proceso de licenciamiento de esta iniciativa.
La empresa ya había revelado detalles de su plan en Caldas, el cual podría ir transformando el panorama minero de Colombia. Lo anterior se debe a que, además de producir oro y plata, también podría llegar a explotar tungsteno, que es un elemento clave en industrias como la aeronáutica, la espacial y la de defensa.
Adicionalmente, la compañía lleva seis años operando en Colombia, donde ha concentrado sus actividades de exploración en Caldas, específicamente en los municipios de Marmato, Supía y Pácora.
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Hacia 2022, durante sus trabajos exploratorios, identificó Apollo, un yacimiento polimetálico compuesto por oro, plata y cobre, en el que también encontró tungsteno, un metal de alta resistencia al calor que tiene aplicaciones en industrias como la aeroespacial, aeronáutica y de defensa.
Actualmente, Collective Mining adelanta perforaciones en este yacimiento, ubicado en la zona de Guayabales, en Marmato, con el objetivo de determinar su viabilidad económica. El tungsteno se encuentra a diferentes profundidades y en distintas cantidades, por lo que la compañía trabaja en identificar las zonas con mayores concentraciones para establecer las posibilidades de producción.
En paralelo, la empresa avanza en el análisis de un eventual desarrollo minero, mientras mantiene equipos dedicados al conocimiento geológico del depósito y otros enfocados en evaluar cómo podría ser la construcción y posterior operación de una mina, reveló la empresa en el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), celebrado en septiembre de 2026.
Cabe señalar que, el tungsteno es utilizado principalmente para fabricar aleaciones debido a su resistencia a temperaturas elevadas. Una de sus aplicaciones más comunes está en las brocas de perforación, cuyas puntas incorporan este metal para aumentar la resistencia del acero.
Sin embargo, sus usos también se extienden a industrias de mayor complejidad tecnológica, como la aeroespacial y automotriz, además de la fabricación de componentes eléctricos de alta precisión.
El desarrollo de Apollo no es el único proyecto que Collective Mining tiene en Caldas. En Pácora, la compañía trabaja en San Antonio, un depósito que se encuentra en una etapa más temprana de conocimiento geológico, pero que también tuvo una campaña exploratoria durante 2026.
Aunque ambos proyectos avanzan a ritmos diferentes, la empresa ha aprovechado el trabajo realizado en Marmato para ampliar su conocimiento sobre el depósito de Pácora. No obstante, Apollo, en Guayabales, continúa siendo su proyecto más avanzado.
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Por ahora, la compañía no ha establecido las cantidades de oro, plata y tungsteno presentes en Apollo. Para ello adelanta estudios de recursos y reservas, con los que busca determinar qué proporción de los minerales puede extraerse y comercializarse.
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