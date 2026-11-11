Aris Mining incrementó en 28 % sus reservas de oro en Segovia, Antioquia, hasta 1,9 millones de onzas

Aris Mining incrementó sus reservas de oro en el distrito de Segovia, localizado en Antioquia. La compañía minera resaltó que el aumento fue de 28 %, al pasar de 1,5 millones de onzas a más de 1,9 millones de onzas.
Este resultado corresponde a la actualización de la estimación de reservas y recursos minerales en Segovia con corte al 10 de noviembre de 2026. La compañía destacó que se presentó un incremento neto de 418.000 onzas troy.
La actividad minera en Segovia abarca más de 150 años y la exploración ha permitido continuar incrementando las reservas de oro.
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“El aumento de 28 % en las reservas demuestra que nuestros programas de exploración y de conversión de recursos están logrando más que simplemente reemplazar las onzas producidas”, dijo Neil Woodyer, presidente de Aris Mining.
Adicionalmente, la empresa minera manifestó que cuenta con un estudio de prefactibilidad de Toroparu, otro de sus proyectos localizado en Guyana. Su publicación está prevista para finales de noviembre de 2026 y marcaría la primera estimación de reservas minerales de la compañía para este proyecto.
Cabe recordar que Aris Mining es una compañía aurífera de origen canadiense que cuenta con operaciones subterráneas de oro en Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia). Entre ambas produjeron 257.000 onzas de oro durante 2025. La empresa cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.
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Adicionalmente, impulsa la expansión de sus activos en Colombia con el objetivo de alcanzar una producción anual de 500.000 onzas de oro. Esto se lograría mediante la instalación de un segundo molino, la construcción de una nueva mina a granel y una planta CIP (proceso de carbón en pulpa) en Marmato. La primera onza de oro de esta expansión se espera para diciembre de 2026.
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