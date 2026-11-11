ANI logra cerrar litigio internacional de la Perimetral de Oriente y reduce obligación en $1 billón

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) logró cerrar el litigio internacional por la Perimetral de Oriente de Cundinamarca y reducir de $2,2 billones a $1,2 billones la obligación económica asociada al conflicto.
Según informó la entidad, el acuerdo se alcanzó mediante una negociación directa con los socios extranjeros del concesionario Perimetral Oriental de Bogotá, quienes desistieron de sus pretensiones y permitieron cerrar la controversia internacional.
El origen del conflicto se remonta al contrato de concesión 002 de 2014, firmado entre la ANI y Perimetral Oriental de Bogotá para diseñar, construir, financiar, operar y mantener una vía de aproximadamente 153 kilómetros que conectaría varios municipios de Cundinamarca, desde Sopó hasta Cáqueza.
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El proyecto contemplaba cinco unidades funcionales. Sin embargo, las obras correspondientes a las unidades 4 y 5, entre La Calera y Cáqueza, enfrentaron dificultades que impidieron su ejecución.
Entre los principales obstáculos estuvieron el hallazgo de cerca de 72 manantiales en el trazado, restricciones ambientales para intervenir determinadas zonas, hallazgos arqueológicos y dificultades prediales y jurídicas.
La concesionaria argumentó que estas circunstancias le impedían cumplir con las obligaciones de construcción y que no eran atribuibles a su responsabilidad. Por su parte, la ANI cuestionó aspectos de la estructuración del proyecto y las responsabilidades contractuales de las partes.
La controversia llegó a un tribunal del Centro Internacional de Resolución de Disputas (ICDR), que el 18 de diciembre de 2024 emitió un laudo arbitral en el que ordenó la terminación anticipada del contrato, determinó que la concesionaria no era responsable de la imposibilidad de ejecutar las unidades funcionales 4 y 5 y reconoció perjuicios económicos a su favor.
La decisión dio paso a una disputa internacional por el reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas del laudo, que ahora, según la ANI, quedó cerrada mediante la negociación con los socios extranjeros del concesionario.