Nuevas fallas en el aeropuerto El Dorado: así puede afectar a los pasajeros

Los pasajeros que utilizan el aeropuerto El Dorado de Bogotá han enfrentado varias novedades operativas durante noviembre, relacionadas con fallas en sistemas tecnológicos que soportan distintos procesos aeroportuarios. Las contingencias han obligado a activar procedimientos alternativos y han generado preocupación por la capacidad de respuesta de la infraestructura que permite atender los vuelos y movilizar a miles de viajeros.
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La situación más reciente fue reportada por OPAIN, operador de El Dorado, el 10 de noviembre. Esta vez, la falla se presentó en los servidores que soportan las plataformas compartidas para el registro y embarque de pasajeros, así como en el sistema de verificación de pasabordos VeriPax.
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Esto significa que los viajeros podrían encontrar cambios en los procedimientos habituales para obtener sus tarjetas de embarque, registrar el equipaje y acceder a las salas de abordaje. Ante la contingencia, el aeropuerto y las aerolíneas activaron mecanismos manuales y equipos de respaldo para mantener la atención.
OPAIN aclaró que esta novedad no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios. Sin embargo, la situación se suma a otra falla registrada el 4 de noviembre, que sí obligó a modificar temporalmente la gestión del tránsito de aeronaves y provocó afectaciones en varios aeropuertos del país.
Nueva falla en El Dorado: problemas con pasabordos y embarque
En su comunicación del 10 de noviembre, OPAIN informó que la contingencia tecnológica afectó los servidores que soportan las plataformas utilizadas para el registro y embarque de pasajeros, además del sistema VeriPax, encargado de verificar los pasabordos en el aeropuerto.
Para mantener la operación, se activaron planes de contingencia en coordinación con las aerolíneas. Entre las medidas implementadas están la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, los procedimientos alternativos de embarque y el uso de equipos de respaldo.
También se estableció la verificación manual de las tarjetas de embarque en los accesos a los muelles, con acompañamiento del personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria.
En la práctica, estos procedimientos pueden hacer que algunos trámites tomen más tiempo de lo habitual. Por ejemplo, un pasajero podría necesitar esperar mientras se expide manualmente su pasabordo o se verifica su información antes de ingresar a la zona de embarque. La gestión del equipaje también puede requerir procesos alternativos.
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El operador aeroportuario señaló que sus equipos técnicos trabajaban de manera ininterrumpida y coordinada con el proveedor para solucionar la falla y restablecer completamente los servicios. También informó que mantenía el monitoreo de la operación y el acompañamiento a las aerolíneas.
OPAIN lamentó los inconvenientes que la situación pudiera ocasionar a los viajeros y recomendó consultar directamente con las aerolíneas el estado de los vuelos y llegar al aeropuerto con suficiente anticipación.
La otra contingencia de El Dorado que afectó vuelos en Colombia
La nueva novedad se produce pocos días después de otra contingencia tecnológica, registrada el miércoles 4 de noviembre hacia las 12:40 p. m. en los sistemas utilizados para gestionar el tránsito aéreo desde el Centro de Control de Bogotá.
En esa ocasión, Nicolás Beltrán, controlador aéreo y representante de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta), explicó en entrevista con Caracol Radio que el problema no se había presentado en los radares, sino en los monitores donde los controladores visualizan la información de las aeronaves.
La diferencia es importante: los radares permiten obtener información sobre la ubicación de los aviones, mientras que los monitores son una herramienta para que los controladores visualicen los datos necesarios para gestionar el tránsito aéreo.
Ante la falla, los funcionarios tuvieron que recurrir a procedimientos alternativos que implican aumentar la separación entre aeronaves. Esta medida reduce la capacidad de gestionar vuelos simultáneamente y puede generar restricciones en los despegues y aterrizajes.
Beltrán explicó que el espacio aéreo de Bogotá tiene un volumen importante de operaciones, por lo que aplicar estas medidas representa un desafío adicional para los controladores. No obstante, envió un mensaje de tranquilidad a los pasajeros al señalar que existen protocolos para responder ante este tipo de situaciones. “Los controladores estamos preparados para aplicarlos”, afirmó.
La contingencia del 4 de noviembre se prolongó durante aproximadamente dos horas. En ese periodo se suspendieron despegues y se aplicaron restricciones al tránsito de aeronaves mientras se utilizaban los procedimientos de respaldo.
Aviadores piden explicaciones por las fallas tecnológicas
La Organización de Aviadores de Avianca (ODEAA) se pronunció sobre el episodio del 4 de noviembre y pidió a la Aeronáutica Civil publicar una explicación técnica detallada sobre lo ocurrido.
La organización considera necesario conocer qué originó la falla, cuál fue su alcance, cómo respondieron los mecanismos de respaldo y qué vulnerabilidades fueron identificadas. También solicitó información sobre las medidas correctivas y preventivas, incluida la revisión de los sistemas de redundancia.
ODEAA reconoció el trabajo de los controladores, las tripulaciones y los equipos técnicos que aplicaron los procedimientos para preservar la seguridad, pero advirtió que estas contingencias no deberían convertirse en una condición habitual.
“Restablecer el servicio es esencial, pero también lo es conocer las causas, corregir vulnerabilidades y garantizar que la infraestructura tecnológica responda con solidez y previsibilidad a las necesidades de la aviación colombiana”, señaló la organización.
¿Qué deben hacer los pasajeros que viajan desde El Dorado?
Ante la falla reportada por OPAIN, los viajeros deben tener en cuenta que los procedimientos de registro, entrega de equipaje y verificación de pasabordos pueden realizarse de manera manual mientras se restablecen los sistemas.
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Por eso, el operador aeroportuario recomendó:
- Consultar el estado del vuelo directamente con la aerolínea, antes de desplazarse al aeropuerto y durante el proceso de viaje.
- Llegar con suficiente anticipación, para contar con tiempo adicional si el registro o el embarque requieren procedimientos alternativos.
- Estar atentos a las indicaciones del personal aeroportuario y de la aerolínea, especialmente en los puntos de registro, entrega de equipaje y acceso a los muelles.
- Verificar los cambios en los procedimientos de embarque, pues la contingencia puede implicar revisiones manuales de los pasabordos.