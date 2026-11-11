Primera visión de la nueva presidenta de la ANDI sobre Ley de Rescate y salario mínimo

Luz Stella Murgas, quien acaba de ser elegida como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), asume su nuevo cargo con dos temas de relevancia para el sector empresarial colombiano y para el país.
Por un lado, Colombia está cerca de entrar de lleno en las discusiones sobre el incremento del salario mínimo y, por otro la Ley de Rescate que hace su trámite en el Congreso de la República.
Sobre la discusión del salario mínimo, Murgas señaló que deben tenerse en cuenta dos principios: mejorar los ingresos de los trabajadores y proteger las fuentes de empleo. Además, indicó que el debate debe seguir los criterios de inflación y productividad.
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La líder gremial destacó que se debe “proteger la fuente de empleabilidad. La discusión sobre el salario mínimo tiene que tornar sobre esos dos principios, pero, por supuesto, siguiendo los lineamientos y los criterios que se han determinado en cuanto a los indicadores de IPC (inflación) y también de productividad”.
La nueva presidenta de la ANDI evitó anticipar una cifra para el aumento salarial. Explicó que el gremio todavía adelanta conversaciones internas y que la definición requiere concertación con los demás actores involucrados.
“Esto requiere también una concertación con otros actores fundamentales en la definición de estos incrementos del salario mínimo. Mal haría yo hoy en comprometerme en una posición de la ANDI que está justamente precisamente en estos diálogos internos”, dijo en entrevista con Blu Radio.
Murgas agregó que la discusión debe ir más allá del porcentaje de incremento y considerar sus efectos sobre el empleo y la competitividad empresarial.
“Yo creo que el debate no puede solamente limitarse a cuánto sube el salario, sino también cómo logramos que los ingresos crezcan sin comprometer las oportunidades de empleo de los colombianos. Y yo creo que mejores salarios todos queremos, pero también queremos mayor competitividad y eso debe ser parte de una misma solución. No son objetivos que pueden competir entre sí”, sostuvo.
Ley de Rescate
La dirigente gremial también estableció una relación entre la discusión salarial y el proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso. A su juicio, las decisiones sobre el salario mínimo requieren una discusión técnica y responsable.
“Me atrevería a decir que esta discusión también es casi paralela a los temas que se proponen en la ley de reajuste fiscal. Yo creo que Colombia necesita una reflexión que sea técnica, que sea prudente, que sea responsable sobre las decisiones salariales”, señaló.
Finalmente, Murgas insistió en que la discusión debe involucrar a los distintos sectores y que la ANDI está dispuesta a participar en ese proceso.
“Es una conversación que debe construirse escuchando a todas las partes, a los trabajadores, a los empresarios, a todos los actores involucrados y estamos dispuestos a ser parte de esas conversaciones”, concluyó.
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