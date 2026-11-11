Vía Buga–Buenaventura activa sus 21 frentes de obra tras superar bloqueos en nueve unidades funcionales

La construcción de la doble calzada Buga–Loboguerrero–Buenaventura ya tiene activos sus 21 frentes de obra, después de que el Gobierno Nacional destrabara nueve unidades funcionales que acumulaban retrasos por dificultades en licencias ambientales, gestión predial y conflictos con las comunidades.
Así lo confirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante un recorrido por las obras del corredor y de la Vía Alterna Interna de Buenaventura. Según explicó, después de tres años de dificultades, el proyecto logró recuperar su capacidad operativa en la totalidad de sus unidades funcionales.
Los mayores obstáculos se concentraban en dos frentes. El primero correspondía a las unidades funcionales 2, 3 y 4, relacionadas con la Vía Alterna Interna de Buenaventura, cuya continuidad estuvo en riesgo por problemas sociales, prediales y ambientales.
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La situación llegó a tal punto que el concesionario solicitó formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) retirar este tramo del contrato de concesión, argumentando la existencia de un evento eximente de responsabilidad.
Sin embargo, tras las gestiones entre el Gobierno Nacional, la ANI, el concesionario y las comunidades, se logró mantener la intervención dentro del proyecto y reactivar sus trabajos.
El segundo grupo de dificultades estaba relacionado con otros sectores del corredor, especialmente en zonas de montaña, donde los trámites de licenciamiento ambiental, la liberación de predios y los procesos de consulta previa impedían avanzar con las obras.
«Después de tres años de muchas dificultades, hoy tenemos todo el corredor en obra, con frentes de trabajo activos en las 21 unidades funcionales. Encontramos nueve unidades con problemas de licencias, asuntos prediales y conflictos con las comunidades, y logramos resolverlos», afirmó Noguera.
Obras en Buenaventura buscan reducir la congestión portuaria
Uno de los componentes que vuelve a avanzar es la Vía Alterna Interna de Buenaventura, una infraestructura clave para mejorar el acceso a las terminales portuarias y disminuir los problemas de movilidad que afectan a transportadores y habitantes del municipio.
En este tramo se intervienen 10 kilómetros, de los cuales 6,5 kilómetros corresponden a una segunda calzada nueva.
Adicionalmente, en el sector de El Jordán comenzaron las obras de un patio de 10 hectáreas, con capacidad para recibir cerca de 350 tractomulas. El objetivo es que los vehículos de carga puedan esperar allí su turno de ingreso a las terminales portuarias, evitando que las filas se trasladen a las vías urbanas.
El proyecto también contempla la rehabilitación de 15 kilómetros de la vía Simón Bolívar, correspondiente al paso de la carretera nacional por Buenaventura. Esta intervención busca mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores que más inciden en la congestión del municipio.
La importancia de estas obras también tiene un alcance nacional. Por la zona portuaria de Buenaventura se moviliza cerca del 40 % de la carga marítima de comercio exterior no minero-energética de Colombia.
La meta del Gobierno Nacional es terminar la construcción de la doble calzada en febrero de 2028. Con las obras principales y las intervenciones complementarias, se espera reducir cerca de 40 minutos los tiempos de desplazamiento hacia y desde el puerto.
«No estamos hablando solamente de una doble calzada. Estamos resolviendo integralmente los problemas de acceso al puerto, con una vía alterna, un patio para organizar cerca de 350 tractomulas y la recuperación de 15 kilómetros de la vía nacional interna», agregó la ministra.
La culminación del proyecto busca mejorar la conexión entre Buenaventura y el interior del país, reducir los costos logísticos y facilitar la operación del principal puerto marítimo colombiano sobre el Pacífico.