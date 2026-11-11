Premercado | Acciones de IA impulsan mercados mundiales; petróleo rebota e inversores evalúan tasas de la FED

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas avanzaron el miércoles gracias al repunte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que se extendió por toda la región. Corea del Sur y Japón lideraron las ganancias tras los sólidos resultados de CoreWeave, proveedor de infraestructura de IA, que renovaron la confianza en la demanda de computación para centros de datos.
El MSCI Asia Pacific Index subió hasta un 0,8 %, extendiendo una recuperación que había registrado su mayor avance en dos días en más de tres meses.
El Kospi de Corea del Sur ganó un 2,6 %, el Nikkei 225 de Japón avanzó un 1,4% y el Topix subió un 0,9 %. Los fabricantes de chips surcoreanos lideraron las ganancias: SK Hynix subió un 3,6 %, LG Innotek avanzó un 3,6 % y Samsung Electronics ganó un 2,4 %.
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En Japón, TDK ganó un 3,4 %, Kioxia avanzó un 3 % y Murata Manufacturing subió un 2,7 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing ganó un 2,6 %, mientras que Largan Precision avanzó un 3 %. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,2 %, el CSI 300 subió un 0,4 % y el Shanghai Composite ganó un 0,5 %.
Las acciones de CoreWeave se dispararon casi un 13 % durante la sesión nocturna después de que el proveedor de computación para IA publicara resultados trimestrales por encima de las estimaciones de los analistas y elevara sus previsiones anuales, lo que indica que la demanda de capacidad de computación sigue siendo sólida pese a las preocupaciones sobre las limitaciones en el sector de los centros de datos.
Mientras, el retroceso de las acciones tecnológicas chinas y de Hong Kong refleja la combinación de unas mayores expectativas de tipos en EE. UU. y las persistentes preocupaciones sobre las valoraciones de la IA y la competencia.
La incertidumbre sobre la cooperación tecnológica entre ambos países antes de la reunión Trump-Xi del 18 y 19 de noviembre ha pesado sobre el mercado, mientras que las pérdidas de Meituan se han visto agravadas por una rebaja de recomendación por parte de un bróker.
Mercados de Europa
Las acciones europeas avanzaron el miércoles, impulsando al índice de referencia Stoxx 600 hasta rozar los máximos históricos, ya que una sólida temporada de presentación de resultados corporativos y el alivio ante la fuerte demanda estadounidense de inteligencia artificial compensaron la persistente inquietud por un endurecimiento en las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal.
El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,4 %, extendiendo un sólido rally mientras los inversores celebraban una temporada de presentación de resultados del tercer trimestre muy constructiva.
El DAX de Alemania subió un 0, 9%, mientras que el CAC 40 de Francia avanzó un 0,7 %. El FTSE 100 de Londres subió un 0,8 %.
El principal motor del avance europeo del miércoles fue un claro rally de alivio en el sector tecnológico, impulsado por los sólidos resultados publicados durante la noche por CoreWeave, proveedor estadounidense de computación en la nube.
Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene previsto pronunciar unas declaraciones más tarde durante el día.
Las mesas de bonos y acciones analizarán con atención sus declaraciones en busca de pistas sobre cómo el BCE planea gestionar la creciente divergencia entre una economía europea estancada, las fluctuantes primas energéticas y la aceleración de la inflación en Estados Unidos.
Mercados de EE. UU. y América
Las mesas de negociación dedicaron la sesión a asimilar las consecuencias del informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos del martes, que resultó más elevado de lo esperado.
Los sólidos datos de inflación disiparon definitivamente las esperanzas de una relajación inmediata de las condiciones financieras a ambos lados del Atlántico, consolidando las expectativas del mercado de al menos una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de diciembre.
Además, la combinación de precios al consumo subyacentes persistentemente elevados y el extraordinario informe de empleo estadounidense de la semana pasada ha llevado a un grupo de gestores de renta fija a cuestionarse si el banco central estadounidense podría verse obligado a considerar un aumento de 50 puntos básicos para enfriar la resistente demanda interna.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo crudo subieron el miércoles, rebotando desde los mínimos de dos meses registrados en la sesión anterior. Los operadores oscilaron entre el optimismo por una posible desescalada diplomática en el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y la renovada preocupación por las interrupciones en el suministro físico tras nuevos ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
El Brent sube 1,70 % hasta los US$93,06, mientras que el crudo alcanza 1,07 % hasta llegar a US$86,96.
En otra línea, el oro estabilizó sus precios el miércoles tras un fuerte descenso en la sesión anterior, ya que la sólida demanda física del metal precioso ayudó a compensar las preocupaciones en torno a que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés ante una inflación persistente.
El oro al contado había subido un 0,5 % hasta US$4.052,99 y los futuros del oro en EE. UU. ganaban un 0,8 % hasta US$4.060,60.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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