Gobierno De la Espriella buscará crear cuentas de ahorro para estos niños en Colombia: Acumularán ahorros hasta los 18 años

Las bases del plan de desarrollo del gobierno De la Espriella buscan generar ahorros extra para los colombianos. Según el plan, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social implementará el Programa Cuentas Milagro.
Esta iniciativa está orientada a promover la acumulación de activos financieros de largo plazo para las personas nacidas entre 2027 y 2030 en hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, conforme a los criterios de focalización vigentes.
Según pretende el gobierno De la Espriella, el programa constituirá una cuenta de ahorro individual a nombre de cada beneficiario, con cargo a los recursos adicionales que se asignen o gestionen para ese fin.
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“Esta cuenta podrá complementarse con contribuciones voluntarias de las familias, empleadores y terceros. Los recursos se acumularán hasta que el beneficiario alcance la mayoría de edad, mediante instrumentos financieros que favorezcan su rentabilidad y preserven su poder adquisitivo”, dice el proyecto.
¿Para qué quiere el gobierno De la Espriella crear cuentas de ahorro para niños en Colombia?
Según el proyecto, esta vinculación se realizará de manera automática, a partir de los registros administrativos disponibles y del módulo de beneficios recibidos, y el aporte se girará a través del centro de pagos de las transferencias monetarias, sin integrarse a los programas de transferencias monetarias.
“Esta iniciativa busca que la niñez en situación de pobreza y vulnerabilidad cuente con un patrimonio propio al iniciar su vida adulta, ampliando sus oportunidades de formación, inclusión económica y autonomía, y contribuyendo a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”, dice la iniciativa del gobierno De la Espriella.
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Es muy importante aclarar que este programa, Cuentas Milagro, no afecta las apropiaciones de los demás programas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.