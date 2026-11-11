Grupo Aval redujo ganancias a septiembre y llegaron a $1,2 billones; se destacó impacto del negocio con Itaú

El Grupo Aval, el principal conglomerado financiero del país, reveló sus resultados con corte al tercer trimestre del 2026, según los cuales sus ganancias netas llegaron a $1,28 billones a septiembre, lo que se traduce en una contracción de 6,9 % si se compara con el mismo corte del año pasado.
Al ver solamente el comportamiento del tercer trimestre, la utilidad neta atribuible a los accionistas bajó 29,3 % y se ubicó en $368.300 millones. En términos de rentabilidad, el ROAE fue de 7,9 % y el ROAA fue 0,7 % para el trimestre.
Durante el trimestre se destacó que el primero de agosto Banco de Bogotá completó la cesión de ciertos activos y pasivos del negocio de banca minorista de Itaú en Colombia, incorporando una cartera de $6,3 billones y depósitos de $4,3 billones a la fecha de la transacción.
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En este sentido, la cartera consolidada de Grupo Aval creció 4,7 % en el trimestre y 10,1 % en términos interanuales. Ahora, excluyendo Itaú, el crecimiento fue de 1,4 % y 6,8 %, respectivamente.
En términos trimestrales y anuales, la cartera comercial creció 1,2 % y 6,5 %, la cartera de consumo 8,2 % y 11,3 %, y la cartera hipotecaria lo hizo en 12,8 % y 24,8 %, respectivamente.
Los depósitos totales crecieron 1,3 % trimestralmente y 12 % anualmente.
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Otros resultados de Grupo Aval
La cartera vencida a más de 90 días se ubicó en 3,1 % al 30 de septiembre de 2026, manteniéndose estable frente al 30 de junio de 2026 y disminuyendo frente al 3,4 % del 30 de septiembre de 2025.
El ingreso neto por comisiones y honorarios alcanzó $931.600 millones, aumentando 2,7 % frente al trimestre anterior. En los primeros nueve meses de 2026, totalizó $2,7 billones, con un crecimiento de 3,7% frente al mismo período de 2025.
Los ingresos netos por la venta de bienes y servicios (sector no financiero) alcanzó $579.500 millones en el trimestre, aumentando 3,3% frente al segundo corte de este mismo año. En los primeros nueve meses de 2026, totalizó $2 billones, con un crecimiento de 22,4 % frente al mismo período de 2025.
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