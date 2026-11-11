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Grupo Aval redujo ganancias a septiembre y llegaron a $1,2 billones; se destacó impacto del negocio con Itaú

Al ver solamente el comportamiento del tercer trimestre, la utilidad neta atribuible a los accionistas bajó 29,3 %.

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Grupo Aval
Grupo Aval. Foto: Daniela Montes/Valora Analitik

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El Grupo Aval, el principal conglomerado financiero del país, reveló sus resultados con corte al tercer trimestre del 2026, según los cuales sus ganancias netas llegaron a $1,28 billones a septiembre, lo que se traduce en una contracción de 6,9 % si se compara con el mismo corte del año pasado.

Al ver solamente el comportamiento del tercer trimestre, la utilidad neta atribuible a los accionistas bajó 29,3 % y se ubicó en $368.300 millones. En términos de rentabilidad, el ROAE fue de 7,9 % y el ROAA fue 0,7 % para el trimestre.

Durante el trimestre se destacó que el primero de agosto Banco de Bogotá completó la cesión de ciertos activos y pasivos del negocio de banca minorista de Itaú en Colombia, incorporando una cartera de $6,3 billones y depósitos de $4,3 billones a la fecha de la transacción.

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En este sentido, la cartera consolidada de Grupo Aval creció 4,7 % en el trimestre y 10,1 % en términos interanuales. Ahora, excluyendo Itaú, el crecimiento fue de 1,4 % y 6,8 %, respectivamente.

En términos trimestrales y anuales, la cartera comercial creció 1,2 % y 6,5 %, la cartera de consumo 8,2 % y 11,3 %, y la cartera hipotecaria lo hizo en 12,8 % y 24,8 %, respectivamente.

Los depósitos totales crecieron 1,3 % trimestralmente y 12 % anualmente.

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Otros resultados de Grupo Aval

La cartera vencida a más de 90 días se ubicó en 3,1 % al 30 de septiembre de 2026, manteniéndose estable frente al 30 de junio de 2026 y disminuyendo frente al 3,4 % del 30 de septiembre de 2025.

El ingreso neto por comisiones y honorarios alcanzó $931.600 millones, aumentando 2,7 % frente al trimestre anterior. En los primeros nueve meses de 2026, totalizó $2,7 billones, con un crecimiento de 3,7% frente al mismo período de 2025.

Los ingresos netos por la venta de bienes y servicios (sector no financiero) alcanzó $579.500 millones en el trimestre, aumentando 3,3% frente al segundo corte de este mismo año. En los primeros nueve meses de 2026, totalizó $2 billones, con un crecimiento de 22,4 % frente al mismo período de 2025.

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