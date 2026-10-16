Grupo Aval, la compañía que más escaló en top 50 de ranking Merco Empresas 2026; Porvenir lideró entre nuevos ingresos

El ranking Merco Empresas 2026 dejó movimientos relevantes en la reputación corporativa de Colombia entre los que destacó Grupo Aval como la compañía que más posiciones subió dentro del top 50, mientras que Porvenir encabezó el grupo de organizaciones que ingresaron al listado de las 200 empresas con mejor reputación del país, al ubicarse en el puesto 112.
Estos resultados reflejan dos dinámicas distintas en la medición: por un lado, la capacidad de las empresas para mejorar su posición frente a otras organizaciones que ya figuraban entre las mejor valoradas y, por otro, la entrada de nuevos actores al ranking, que amplían el mapa de reputación empresarial en Colombia.
Así, el avance de Grupo Aval sobresale entre los movimientos de las primeras 50 posiciones de Merco Empresas 2026: el conglomerado financiero pasó del puesto 43 en 2025 al 28 en 2026, lo que representa un ascenso de 15 posiciones en un año y lo convierte en la compañía con mayor escalada dentro de ese grupo, según los resultados publicados del monitor.
Su avance se produce en un ranking en el que también se destacaron compañías como LaCardio, Avianca y Colsubsidio, que registraron ascensos relevantes dentro de la clasificación más alta.
En el caso de Grupo Aval, su evolución también resulta significativa por su presencia en distintos segmentos del sector financiero colombiano, a través de sus negocios bancarios y otras actividades relacionadas con servicios financieros.
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Porvenir lideró los nuevos ingresos al top 200
La administradora de fondos de pensiones y cesantías fue la organización mejor ubicada entre las 19 compañías e instituciones que ingresaron al listado de las 200 empresas con mejor reputación corporativa en 2026.
El ingreso de Porvenir constituye uno de los datos centrales de esta edición. La compañía se ubicó en el puesto 112, por delante de las otras 18 organizaciones que aparecen por primera vez en el grupo de las 200 mejor posicionadas.
La entrada de una empresa al listado no significa necesariamente que haya sido creada recientemente o que apenas esté comenzando a operar. En este caso, el criterio destacado es que la organización no figuraba entre las primeras 200 posiciones en la edición de 2025 y ahora consiguió ubicarse dentro de ese grupo.
La lista de nuevos ingresos incluye organizaciones de sectores diversos, desde educación y servicios financieros hasta movilidad, industria, minería y comercio. Esto permite observar cómo la reputación corporativa reúne actores con modelos de negocio y públicos de interés muy diferentes.
La diversidad de los nuevos integrantes es uno de los aspectos destacados del listado. En él aparecen empresas de alcance internacional, como Tesla, Uber, Citigroup y Merck KGaA, junto con compañías colombianas, instituciones educativas y organizaciones empresariales.
También se incorporaron actores de sectores con incidencia en la actividad productiva, como Harinera del Valle, Acesco, Cerro Matoso y Aris Mining por lo que su presencia amplía la representación sectorial de las empresas que integran el grupo de mejor reputación en el país.