Estas son las 200 compañías con mejor reputación corporativa en Colombia: así quedó ranking Merco Empresas 2026

Merco presentó este miércoles la edición número 19 del ranking Merco Empresas 2026, el estudio que monitorea las 200 compañías con mejor reputación corporativa en Colombia en diversas áreas.
Para lograr esta medición, se realizaron cerca de 83.000 encuestas y se utilizaron 29 fuentes de información, lo que consolida este estudio de Merco “como una herramienta indispensable para las organizaciones que buscan liderar con propósito”, de acuerdo con Catalina Londoño Moreno, directora de Merco para Colombia.
Para Londoño, “en un entorno empresarial tan cambiante como el actual, medir la reputación corporativa es fundamental no solo para entender cómo perciben los diferentes grupos de interés a las empresas, sino para que estas puedan tomar decisiones estratégicas fundamentadas en la confianza que generan”.
El estudio de Merco Empresas 2026 incorpora innovaciones en su metodología, que amplían la evaluación de la reputación corporativa a nuevos ámbitos: El impacto de la reputación de los líderes en las empresas (Merco Líderes) y la valoración que hacen las diferentes Inteligencias Artificiales generativas (Merco Digital e IA).
Las evaluaciones fueron realizadas a directivos de compañías, analistas financieros, periodistas de información económica, docentes, ONGs, sindicatos, asociaciones de consumidores, gobierno, social media managers, sociedad/consumidores, entre otros.
Este es el top de las compañías con mejor reputación en Colombia en 2026 en Merco Empresas 2026
En el ranking de Merco Empresas 2026, los sectores con mayor número de empresas participantes son el financiero y el de alimentos, ambos con 16 firmas, seguidos por el sector farmacéutico con 13.
De las 10 principales empresas del ranking este 2026, se presentan algunos movimientos con respecto a la edición de 2025. De estas, cinco empresas líderes conservan su lugar, y otras cinco compañías tuvieron cambios en sus posiciones.
Bancolombia se mantuvo en el primer lugar del ranking de empresas de 2026, seguido por Alpina y Bavaria, que conservaron las mismas posiciones que ocuparon en 2025. Grupo Sura también permaneció en el cuarto puesto.
Entre tanto, Grupo Argos ascendió una posición y pasó del sexto al quinto lugar, mientras que Crepes & Waffles descendió del quinto al sexto puesto. Davivienda se mantuvo en la séptima posición.
En los puestos siguientes, Grupo Éxito avanzó del noveno al octavo lugar, Postobón subió del décimo al noveno y Organización Corona pasó del puesto 11 al décimo.
Además, el ranking trae las empresas con mejor reputación en el ámbito digital (Merco Digital), ocupando el puesto Bavaria el primer puesto; seguido por Casa Editorial El Tiempo, y en el tercer puesto Davivienda.
Las empresas con mejor reputación por cada sector
En el sector agroindustrial, la empresa con mejor reputación es Grupo Manuelita, mientras que en el segmento de alimentos la compañía que recibió la mejor calificación fue Alpina.
En el sector asegurador, el primer lugar fue para Grupo Sura, y en aseo, belleza y cuidado personal, para Natura Cosméticos.
En asociaciones, corporaciones y fundaciones, la Federación Nacional de Cafeteros ocupó el primer lugar. En auditoría y consultoría, la empresa mejor calificada fue Deloitte, mientras que en el sector automotriz el liderazgo correspondió a Toyota. En bebidas, Bavaria encabezó el listado, y en cajas de compensación, Colsubsidio.
En el sector cementero, la empresa mejor calificada fue Cementos Argos. En comercio electrónico y distribución, el primer lugar fue para Mercado Libre, mientras que en confección y marroquinería lo ocupó Comercializadora Arturo Calle. En el sector de conglomerados empresariales, Grupo Argos encabezó el listado, y en construcción e infraestructura, Amarilo.
En educación y universidades, la Pontificia Universidad Javeriana ocupó el primer lugar. En electrodomésticos y equipamiento, la empresa mejor calificada fue Industrias Haceb, mientras que en electrónica, informática y software el liderazgo correspondió a Microsoft. En energía, gas y agua, la primera posición fue para EPM, y en entretenimiento, para Cine Colombia.
En el sector farmacéutico, Tecnoquímicas obtuvo el primer lugar. En el financiero, la empresa mejor calificada fue Bancolombia, mientras que en fondos de pensiones y cesantías el liderazgo correspondió a Protección. En grandes superficies y retail, Grupo Éxito encabezó el listado, y en el sector industrial, Organización Corona.
En medios de comunicación, la empresa con mejor reputación fue Casa Editorial El Tiempo. En minería, el primer lugar correspondió a Cerrejón, mientras que en movilidad urbana fue para Metro de Medellín. En petroleras y distribución de hidrocarburos, la compañía mejor calificada fue Terpel, y en restaurantes y cafés, Crepes & Waffles.
En el sector salud, LaCardio ocupó el primer lugar. En servicios de internet, la empresa mejor calificada fue Google, mientras que en telecomunicaciones el liderazgo correspondió a Claro. Finalmente, en transporte de viajeros, Latam encabezó el listado.
Mejores equipos de comunicación en 2026
Otro de los ítems medidos por Merco, según la evaluación de los periodistas de información económica, el Top 10 de las empresas con los mejores equipos de comunicación para 2026 continúa liderado, al igual que en 2025, por Bavaria, Bancolombia y Grupo Argos.