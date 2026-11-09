Exportaciones de esmeraldas llegaron a US$104,2 millones a agosto de 2026 y superaron las de ferroníquel

Hasta agosto de 2026, el valor de las exportaciones de esmeraldas se ubicó en US$104,2 millones. Según los datos de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas), febrero de ese año fue particularmente fructífero para el sector, ya que registró el mayor pico de ventas al exterior, con US$33,9 millones.
Los datos del gremio señalaron que en agosto las exportaciones cerraron en US$18,6 millones. Por otro lado, las regalías aportadas por este mineral en lo corrido del año se ubicaron en $5.506,2 millones. De otro lado, si se observan las cifras entre 2016 y 2026, el valor acumulado de las exportaciones llegó a US$1.443,6 millones.
En 2025, el consolidado de las exportaciones alcanzó US$139,7 millones. Las regalías ascendieron a $8.221 millones. El mes en el que se registró el mejor comportamiento de las ventas al exterior fue noviembre, cuando las exportaciones se ubicaron en US$20,3 millones.
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Por su parte, en 2024 el valor total de las exportaciones llegó a US$162,1 millones y las regalías ascendieron a $9.246,5 millones.
Estos datos, presentados por Fedesmeraldas, también muestran que, a pesar de los picos que puede registrar este mercado, las exportaciones del mineral siguen siendo inferiores a las de productos como el café, el carbón y el petróleo. No obstante, superan las de ferroníquel.
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Por ejemplo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones cafeteras se ubicaron en US$3.736 millones hasta septiembre de 2026. Las de petróleo alcanzaron US$11.531 millones, mientras que las de ferroníquel llegaron a US$269,8 millones.
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