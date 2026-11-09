Opinión | La confianza que mueve el desarrollo: el papel estratégico de las fiduciarias en Colombia

Por: Diana María Giraldo Ceballos, vicepresidente Comercial de Fiduciaria Central
Hablar del futuro del sistema financiero colombiano implica hablar de confianza. Confianza para invertir, para desarrollar proyectos, para administrar el ahorro y, sobre todo, para conectar recursos con oportunidades capaces de generar crecimiento y bienestar. En esa tarea las sociedades fiduciarias cumplen un papel que resulta cada vez más estratégico para el país.
Las cifras muestran la dimensión de esta responsabilidad. Al cierre de 2025, el sector fiduciario colombiano alcanzó $1.110 billones en activos administrados y en custodia, un crecimiento de 16,27 % frente al año anterior. Estos recursos, equivalentes a cerca del 60 % del PIB, estaban distribuidos en más de 25.000 negocios fiduciarios y reflejan la relevancia que ha adquirido esta industria como administradora de recursos de terceros en Colombia.
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Pero el verdadero valor de la actividad fiduciaria va mucho más allá del volumen de activos administrados.
Un articulador entre el capital y el desarrollo
Las fiduciarias ocupan una posición particular dentro del ecosistema financiero: tienen la capacidad de articular intereses públicos y privados, administrar recursos bajo reglas previamente establecidas y generar estructuras que aportan transparencia, seguimiento y confianza entre diferentes actores.
Esa capacidad permite acompañar proyectos inmobiliarios y de infraestructura, administrar recursos públicos y privados, gestionar patrimonios autónomos, desarrollar esquemas de garantía, canalizar recursos hacia Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado y participar en soluciones relacionadas con seguridad social y pasivos pensionales, entre muchas otras posibilidades.
En cada uno de estos escenarios existe un elemento común: la necesidad de contar con un tercero especializado que administre los recursos con rigurosidad, independencia, transparencia y una adecuada gestión de riesgos.
Por eso, la fiducia no debe entenderse únicamente como un producto financiero, sino, ante todo, como una herramienta para facilitar proyectos y conectar necesidades con soluciones.
Confianza para movilizar inversión
Uno de los grandes desafíos de Colombia es lograr que el ahorro se transforme cada vez más en inversión productiva.
En este propósito, la industria fiduciaria tiene un espacio enorme para seguir creciendo. Los Fondos de Inversión Colectiva, por ejemplo, permiten acercar alternativas de inversión a un número cada vez mayor de colombianos y canalizar esos recursos hacia diferentes activos y sectores de la economía.
Al cierre de 2025, cerca de 2,2 millones de personas participaban como inversionistas en Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado administrados por fiduciarias, aproximadamente 2 millones de ellos eran personas naturales.
Profundizar este mercado significa también contribuir a una mayor cultura de ahorro e inversión y ampliar las alternativas disponibles para personas, empresas e instituciones.
Fiducia para transformar territorios
Existe además una dimensión del negocio fiduciario especialmente relevante para Colombia: su capacidad de acompañar proyectos con impacto económico y social.
Mecanismos como Obras por Impuestos, los proyectos de infraestructura, los negocios inmobiliarios y las estructuras que articulan recursos públicos y privados requieren esquemas robustos de administración, gobierno y seguimiento.
Allí las fiduciarias pueden actuar como verdaderos articuladores entre empresas, entidades territoriales, inversionistas, contratistas y beneficiarios.
En un país con importantes necesidades de infraestructura y profundas brechas regionales, fortalecer estos mecanismos puede contribuir a que los recursos se conviertan de manera más eficiente en proyectos concretos y bienestar para las comunidades.
De administrar productos a construir soluciones
El siguiente paso para la industria fiduciaria será evolucionar aún más desde una visión basada en productos hacia una visión centrada en las necesidades de los clientes.
Esto exige conocerlos mejor, comprender sus sectores, anticipar sus desafíos y estructurar soluciones que integren diferentes capacidades financieras.
También implica aprovechar de manera decidida la tecnología, los datos y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, hacer más eficientes los procesos, fortalecer la gestión de riesgos e identificar nuevas oportunidades de negocio.
La transformación digital, sin embargo, no reemplaza la confianza, la potencializa.
El desafío está en combinar tecnología y conocimiento especializado con aquello que constituye la esencia de la actividad fiduciaria: administrar recursos de terceros con responsabilidad y transparencia.
Una industria llamada a construir alianzas
El futuro del sistema financiero será cada vez más colaborativo.
Bancos, fiduciarias, aseguradoras, cooperativas, fintech, entidades públicas, organismos multilaterales, empresas e inversionistas tienen capacidades complementarias que pueden generar mucho más valor cuando trabajan de manera articulada.
Para las fiduciarias, esta realidad representa una oportunidad para construir alianzas que amplíen su alcance, permitan llegar a nuevos segmentos y faciliten la estructuración de soluciones financieras más completas.
La competencia seguirá siendo importante, pero la colaboración será determinante para desarrollar nuevos mercados.
Fiduciaria Central: crecer generando valor
Desde Fiduciaria Central entendemos este escenario como una oportunidad para fortalecer nuestro papel dentro del sistema financiero colombiano.
Nuestra visión parte de tres grandes propósitos: crecer de manera rentable y sostenible, diversificar nuestras fuentes de negocio y avanzar en una transformación comercial centrada en el cliente.
Esto significa profundizar nuestra participación en segmentos con alto potencial, fortalecer alternativas como los Fondos de Inversión Colectiva, Obras por Impuestos, pasivos pensionales y negocios estructurados, desarrollar nuevas alianzas estratégicas y utilizar cada vez más los datos y la tecnología para tomar mejores decisiones.
Pero, sobre todo, significa evolucionar desde la oferta de productos hacia la construcción de soluciones.
En momentos en los que Colombia necesita movilizar inversión, recuperar confianza y encontrar nuevas formas de financiar su desarrollo, las fiduciarias tenemos una responsabilidad que trasciende nuestra propia industria.
Administramos recursos, pero también administramos confianza.
Y cuando esa confianza se convierte en inversión, proyectos y oportunidades, la actividad fiduciaria deja de ser simplemente un componente del sistema financiero, para convertirse en un verdadero motor de desarrollo para Colombia.