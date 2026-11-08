Noticieros colombianos enfrentan presuntas amenazas de grupos al margen de la ley

Desde el sábado 7 de noviembre se han conocido alertas sobre posibles atentados contra medios de comunicación en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella manifestó que las advertencias estarían relacionadas con presuntos planes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión.
La situación llevó a Caracol Televisión a evacuar a sus trabajadores de la sede principal, ubicada en Bogotá, ante las posibles amenazas provenientes de grupos armados ilegales.
A través de un comunicado publicado el sábado 7 de noviembre, el canal informó que recibió advertencias de las autoridades sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones.
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“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”, señaló la compañía.
Posteriormente, el domingo 8 de noviembre, el canal manifestó que, tras recibir las alertas sobre posibles amenazas, activó sus protocolos de seguridad y adoptó medidas preventivas para proteger a sus trabajadores y garantizar la continuidad de sus operaciones.
Asimismo, señaló que cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una “amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados”.
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Finalmente, Caracol indicó que continúa trabajando con las autoridades competentes para garantizar la protección de su personal y de sus instalaciones.