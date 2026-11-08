ANI logra 12 acuerdos con concesionarios y evita reclamaciones por más de $7,5 billones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanzó en mesas de negociación con concesionarios y alcanzó 12 acuerdos que representarían soluciones a controversias por $7,54 billones. Entre las iniciativas involucradas se encuentran Chirajara-Fundadores, de Coviandina; Bogotá-Villavicencio, de Coviandes; Villavicencio-Yopal y Conexión Norte.
El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, también informó sobre avances en las negociaciones de proyectos como Magdalena 2, el tercer carril Bogotá-Girardot, Pacífico 2 y Muelle 13.
En este último caso, se establecieron memorandos de entendimiento que permitirían ahorros para Colombia por US$30 millones, según la ANI. Asimismo, la entidad mantiene abierta una negociación con Perimetral Oriental de Bogotá para liquidar el contrato y determinar los litigios pendientes, cuyas pretensiones superarían los $2,1 billones.
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“En menos de tres meses de gestión se buscaron soluciones directas donde existía un riesgo real para el Estado, pues se encontraron 44 tribunales de arbitramento en curso, con pretensiones por $16,27 billones”, expresó Ayerbe.
De otro lado, la entidad dio a conocer un portafolio de proyectos con inversiones estimadas en $39,4 billones para la modernización de la infraestructura aeroportuaria. Las iniciativas se concentrarían en terminales como el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá; el Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira; la Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias y el Ernesto Cortissoz, en Barranquilla.
Por último, la ANI anunció un plan de seguridad articulado con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las concesiones, con el propósito de garantizar la continuidad y el avance de los proyectos de infraestructura.
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Para ello, se estableció un protocolo de actuación ante posibles alteraciones del orden público, bloqueos o paros que puedan afectar el desarrollo de las obras.
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