Entrevista | Los temas energéticos en Colombia deben convertirse en una política de Estado y no de Gobierno: socio de Horst Law

La soberanía energética es uno de los elementos fundamentales para garantizar la estabilidad económica de un país. Contar con recursos propios, tener la capacidad de producir la energía que demanda la economía y reducir la dependencia de proveedores externos son factores que inciden en la competitividad, la inversión y el desarrollo de los distintos sectores productivos.
En conversación con Valora Analitik, Álvaro Yáñez, socio de Horst Law, explicó que, en Colombia, esta discusión ha cobrado relevancia ante la pérdida de capacidad de autoabastecimiento de gas natural, la disminución de las reservas petroleras y el aumento de la dependencia de las importaciones para cubrir parte de la demanda interna. Sin embargo, el desafío implica establecer una estrategia que permita garantizar el suministro energético en el largo plazo.
En su concepto, la coyuntura actual debe servir para reconocer la necesidad de una política estructural que trascienda los periodos presidenciales.
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Colombia está hablando mucho de transición energética, pero ¿está hablando lo suficiente de soberanía energética?
No debería ser una cosa coyuntural hablar de soberanía energética, pero probablemente la crisis en la que se encuentra el país, y por crisis me refiero a la pérdida de su capacidad de autoabastecimiento en gas natural y la disminución de reservas petroleras, derivado también de la inactividad en la industria, ha hecho que vuelva a estar sobre la mesa el tema de la soberanía.
Tenemos una señal que nos dio la coyuntura, pero ahí está el problema, que la soberanía no puede ser un tema coyuntural, sino un tema estructural. Una política de Estado que marque los parámetros generales de la política pública en materia energética para el beneficio de la comunidad.
¿Cómo puede el país avanzar en nuevas fuentes y tecnologías energéticas mientras enfrenta el reto de garantizar el abastecimiento de energía que necesita?
Colombia es un país rico en fuentes energéticas. Afortunadamente, nuestro problema no es la falta de recursos, pues somo un país con yacimientos de hidrocarburos, tanto petróleo como gas. Está sobre la mesa la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, pero también es un país rico en fuentes renovables de energía.
Ha habido un desarrollo interesante en los últimos años de la energía solar o fotovoltaica, y en menor medida, hay algún avance en fuentes eólicas. El año pasado la ANH cerró la ronda offshore de energía eólica y ya hay unos estudios interesantes sobre el papel que puede tener el hidrógeno en la canasta energética colombiana.
Por no hablar de nuestra fuente tradicional en materia eléctrica que ha sido el recurso hídrico. Entonces, nosotros no tenemos un problema de fuentes; tenemos quizás sí un problema de planificación y de coherencia y estabilidad en la política pública.
Quizás los temas energéticos deben convertirse, al menos en sus bases fundamentales, en una política de Estado y no de Gobierno, de tal manera que nos pongamos de acuerdo en algunos elementos fundamentales que deben regir la industria más allá de tendencias ideológicas, porque lo que está en juego cuando hablamos de temas energéticos es finalmente la posibilidad del desarrollo económico.
Si uno se fija en la energía, es un sector que alimenta todos los demás sectores de la economía. Si no tenemos un adecuado abastecimiento energético, todos los sectores de la economía se van a ver afectados.
Por otra parte, también es clave el desarrollo tecnológico. Nosotros no nos podemos quedar únicamente con la existencia o la presencia de los recursos naturales necesarios para el abastecimiento energético, sino todo esto debe tener un acompañamiento tecnológico que permita la forma más eficiente de aprovechamiento de esos de esos recursos.
¿Qué señales de alerta enfrenta hoy Colombia, especialmente en materia de gas y capacidad de respaldo, que podrían poner a prueba el sistema energético diseñado después de la crisis de los años 90 para evitar un nuevo escenario de desabastecimiento?
En los 90, nuestra dependencia del recurso hídrico frente a un fenómeno de El Niño hizo que el país se apagara con unos costos económicos y sociales inmensos. Ese problema trajo algo muy bueno, que fue una estructura de solución bastante sólida con una capacidad de respaldo térmica que pudiera entrar a operar en tiempos de escasez hídrica.
Como el sistema no iba a estar operando constantemente se crearon todos los mecanismos del cargo por confiabilidad de tal manera que todo el país estaba soportando el costo de tener esa infraestructura de respaldo y funcionó bastante bien, y paralelamente se dio todo el desarrollo de la industria del gas natural, lo que hizo que varias de estas térmicas dependieran de la disponibilidad y el abastecimiento de este hidrocarburo.
Cuando empezamos a descuidar nuestra actividad de exploración y producción de hidrocarburos, y particularmente de gas natural, empezamos a debilitar todo ese sistema de respaldo que ya estaba convertido a gas natural. Lo que hace que ante las noticias y amenazas de un niño extremo como el que se ha empezado a vivir, según los expertos, tengamos muchas reservas de si el sistema de respaldo va a poder salir efectivamente a generar.
Para poder conjurar esta situación queda clarísimo que no basta tener la estructura física de respaldo, sino se necesita el apoyo de las políticas públicas que garanticen el abastecimiento del combustible.
Colombia, lamentablemente, ahora y ya desde hace varios meses viene importando buena parte de sus necesidades de gas natural a unos precios muy superiores a los que tendría si se estuviera autoabasteciendo, lo que demuestra la necesidad de esas políticas a largo plazo.
Por eso precisamente es que el país está hablando ahora de fracking, porque como el recurso está disponible, pero necesitamos adecuar nuestras técnicas de explotación para poderlo sacar a la superficie, pues tenemos que entrar a la discusión y hacerlo de manera, insisto, responsable y no dogmática. La tecnología avanza hoy y hay formas responsables de hacerlo.
Pero es necesario también la voluntad política que estuvo ausente en los 4 años del último Gobierno y que han pasado factura a la industria y al sector real en Colombia.
¿Cómo podemos abordar la energía como un eje transversal del desarrollo económico del país, entendiendo que de ella dependen la industria, la tecnología, los servicios, la inversión y el crecimiento económico, más allá de discutir el petróleo, el gas o la electricidad como sectores aislados?
Yo creo que es un tema de sincerar la conversación, alejándose de dogmas políticos. Si uno mira, el mundo es consciente hace mucho tiempo de la necesidad de que cada uno de los Estados pueda asegurar su abastecimiento energético y en la medida de lo posible no dependa de terceros.
Europa a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania lo aprendió de una manera bastante dolorosa cuando se dio cuenta que su dependencia del gas ruso era absoluta. Y si uno se fija en los temas políticos más recientes, la intervención de los Estados Unidos en Venezuela tiene un componente de soberanía energética importantísimo y lo han dicho de frente desde el principio.
Parte del objetivo de EE. UU. con su actuación es asegurar que en esta parte del hemisferio los recursos energéticos disponibles van a ser accesibles para ellos. Son conversaciones absolutamente sobre la mesa. Nosotros deberíamos tener esa misma sinceridad, es decir, muy bien, queremos tener nuestra seguridad energética y tenemos recursos de toda índole, tenemos recursos fósiles y tenemos recursos renovables y los vamos a aprovechar todos, de una manera responsable con las comunidades del medio ambiente, pero también de una manera sincera, honesta y no vergonzante.
A eso me refiero con unas políticas que sean más de Estado que de Gobierno, que trasciendan los periodos presidenciales en sus puntos básicos e ir incorporando las reformas de manera gradual.
¿Qué tan vulnerable puede volverse Colombia si pierde progresivamente su capacidad de producir y garantizar su propia energía?
Un país que depende energéticamente de terceros es muy vulnerable. Tiene un talón de Aquiles muy evidente y en nuestro caso sería, pues además muy vergonzoso, porque insisto, teniendo los recursos no tiene sentido que nosotros mismos no establezcamos los mecanismos y los sistemas para garantizar nuestro abastecimiento.
Luego, si llegáramos a ese escenario, nos enfrentáramos a otro fenómeno de El Super niño, continuáramos restringiendo la actividad exploración y explotación de hidrocarburos y la actividad minera, y eso nos llevara a un abastecimiento energético y un apagón del país, pues sería una situación absolutamente crítica.
La economía nacional no soporta un escenario además de apagón energético, sería devastador.
¿Cómo puede Colombia aprovechar sus recursos energéticos y avanzar en exploración, producción, gas, el papel de Ecopetrol y el desarrollo de nuevas tecnologías para fortalecer su seguridad y soberanía energética?
Lo primero es reconocer que los asuntos energéticos son fundamentalmente de una índole técnica y económica, más que ideológica. Por supuesto, la política se mete en todo, pero la primera discusión que se debe tener es de carácter técnico y económico, subordinando las tendencias políticas a esa realidad.
Saber que nuestros recursos son para el aprovechamiento de toda la población, eso tiene un rango constitucional. Constitución reconoce la propiedad de la Nación sobre estos recursos, luego a lo que están llamados los gobernantes es aprovecharlos de la forma más eficiente independientemente de su posición ideológica. Una vez nos pongamos de acuerdo sobre eso, hay que establecer unas líneas de política pública de largo plazo. Eso es lo que yo llamo una política de estado.
Un marco jurídico de largo plazo que todos los gobiernos deban observar. Claro, podrán incentivar o podrán tener algunas preferencias a lo largo del tiempo para empezar a apoyar ciertas tecnologías y eso es perfectamente entendible, pero sin perder de vista esos estos principios de soberanía energética.
Eso requiere que esas reglas sean estables en el tiempo, que el país la respete porque en el momento en que el país la respeta, el inversionista adquiere confianza en el país y se atreve a hacer inversiones más arriesgadas y más de largo plazo. En cuanto al rol de Ecopetrol, legalmente está definido como una empresa que debe competir en el mercado en igualdad de condiciones con las demás.
Claro, es de participación estatal, pero tiene un perfil misional clarísimo, que es la exploración y explotación de hidrocarburos. Ese es su ADN, así que desconocer eso, como se pretendió hacer en el anterior Gobierno, tiene unas consecuencias gravísimas no solo para la empresa, sino para todo el país.
No desnaturalizar a la empresa, dejar que cumpla su propósito misional y dejar que compita en igualdad de condiciones con las demás empresas del sector.
Finalmente, tenemos las operaciones que están haciendo en Permian y recientemente la adquisición de un porcentaje de Brava en Brasil, que es una manera también mediante la cual el país puede garantizar recursos adicionales más allá de los recursos propios que puede tener en su subsuelo.