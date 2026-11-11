EPS Sanitas confirma nuevos cambios para reclamar medicamentos en Bogotá

Para miles de pacientes en Colombia, reclamar los medicamentos a tiempo es fundamental para no interrumpir tratamientos, especialmente cuando se trata de personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o usuarios que necesitan fórmulas periódicas. Por eso, cualquier cambio en los puntos de dispensación, los horarios o los procedimientos de entrega genera preocupación entre los afiliados.
En Bogotá, esta situación tiene especial relevancia por el número de personas que dependen de EPS Sanitas. La entidad registra 6.075.194 afiliados en Colombia, de los cuales 1.780.865 están en la capital, según sus cifras con corte al 30 de septiembre de 2026. Esto convierte a Sanitas en una de las EPS con mayor presencia en el país y en la que concentra más usuarios en Bogotá.
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En medio de la transición del servicio farmacéutico que comenzó el primero de noviembre, la EPS confirmó nuevos ajustes para facilitar la entrega de medicamentos a través de Colsubsidio, operador que asumió esta operación en la ciudad.
Entre las medidas se encuentran la ampliación temporal de horarios en 19 sedes, la contratación de personal adicional, la habilitación de cajas rápidas y el fortalecimiento de las entregas a domicilio. Además, Sanitas anunció que las fórmulas médicas que vencían durante noviembre tendrán una extensión hasta el 30 de este mes.
EPS Sanitas amplía horarios en 19 sedes de Bogotá
Una de las principales novedades para los afiliados es la ampliación de los horarios de atención en 19 de las 29 sedes habilitadas para la entrega de medicamentos.
Como medida temporal durante noviembre, estos puntos comenzarán a atender desde las 6:00 a. m., con el propósito de distribuir mejor la llegada de usuarios y facilitar el acceso a los medicamentos.
Las sedes que tendrán este horario ampliado son:
- Kennedy: Servicio Farmacéutico Kennedy Central, calle 40 Sur No. 73D-41.
- Rafael Uribe Uribe: Servicio Farmacéutico Clínica Roma, carrera 80 # 53-20 Sur, local 3.
- Puente Aranda: Servicio Farmacéutico Puente Aranda, calle 13 # 62-82.
- Teusaquillo: Servicio Farmacéutico Clínica Colombia, calle 23 No. 66-46, entrada 2, edificio Consultorios Clínica Universitaria Colombia.
- Barrios Unidos: Servicio Farmacéutico Floresta, avenida calle 100 # 67-26.
- Antonio Nariño: Servicio Farmacéutico Restrepo, carrera 24 # 18-61 Sur, piso 2.
- Los Mártires: Servicio Farmacéutico Colsubsidio Calle 26, calle 27 # 25-45, local 3.
- Teusaquillo: Servicio Farmacéutico Teusaquillo, carrera 17 # 36-74, piso 1.
- Chapinero: Servicio Farmacéutico Chapinero Calle 53, carrera 13 # 53-31.
- Teusaquillo: Droguería Mixta Quintaparedes, carrera 44A # 24-11.
- Fontibón: Servicio Farmacéutico Fontibón, carrera 99 No. 18A-18.
- Suba: Servicio Farmacéutico Pontevedra, avenida calle 116 No. 71B-04.
- Usaquén: Servicio Farmacéutico Navarra, carrera 45 # 100-90.
- Suba: Servicio Farmacéutico Colsubsidio Mazurén, calle 152 # 53A-05, local 3.
- Usaquén: Servicio Farmacéutico Toberín, calle 163A # 21-89.
- Usaquén: Servicio Farmacéutico Portal Norte, avenida carrera 45 # 176-31, piso 1.
- Usaquén: Servicio Farmacéutico Santa Bárbara, avenida 19 # 123-82.
- Usaquén: Servicio Farmacéutico Usaquén, calle 120A # 7-14.
- Usaquén: Droguería Mixta Cedritos, calle 140 # 7C-50.
La ampliación busca facilitar la atención durante el proceso de estabilización de la operación. Sin embargo, Sanitas también recomendó a los afiliados no llegar antes de la apertura de cada establecimiento, pues esto puede generar filas y aglomeraciones. Lo indicado es acudir a partir del horario establecido para el punto correspondiente.
¿Qué pasa con las fórmulas médicas que vencen en noviembre?
Otra de las decisiones que deben tener presentes los pacientes es la ampliación de la vigencia de las fórmulas médicas. EPS Sanitas informó que las fórmulas que tenían fecha de vencimiento en cualquier día de noviembre fueron extendidas hasta el 30 de noviembre de 2026.
Esta medida permite que los usuarios que todavía tienen medicamentos disponibles y cuya fórmula continúa vigente puedan esperar antes de desplazarse a reclamar una nueva entrega, mientras avanza la estabilización del servicio.
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La recomendación de la EPS es que quienes aún cuentan con medicamentos suficientes y tienen una fórmula vigente esperen un tiempo prudencial antes de acudir a las farmacias.
Esto es especialmente importante para evitar desplazamientos innecesarios y reducir la congestión en los puntos de dispensación. No obstante, quienes estén próximos a quedarse sin medicamentos deben revisar su situación y consultar con la EPS o el operador farmacéutico las condiciones de entrega.
La EPS también informó que continúa contratando personal adicional para mejorar la atención en las sedes de Colsubsidio.
A esta medida se suma la habilitación de cajas rápidas, destinadas a atender fórmulas de hasta dos medicamentos. La intención es agilizar los trámites de los usuarios que necesitan reclamar una cantidad reducida de productos y evitar que tengan que esperar los mismos tiempos que quienes llevan fórmulas más extensas.
Otra alternativa que busca ampliar Sanitas es la entrega de medicamentos a domicilio. Para solicitar este servicio, los afiliados deben ingresar a la página habilitada por Colsubsidio: Consultar el servicio de medicamentos a domicilio de Colsubsidio.
En su actualización, EPS Sanitas aseguró que los medicamentos que deben entregarse a través del Servicio Farmacéutico de Colsubsidio se encuentran contratados y afirmó que no existe desabastecimiento de estos productos.