EPM logra licencia ambiental para construir mega parque solar en La Guajira

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto solar Haticos, operado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y localizado en San Juan del Cesar, La Guajira.
El proyecto contará con 174.600 módulos solares y tendrá una capacidad de 93,12 megavatios de corriente alterna, junto con 125,71 megavatios pico. La iniciativa ocupará 171,67 hectáreas y tendrá una vida útil de 30 años.
La infraestructura incluirá redes eléctricas, una subestación elevadora, centros de transformación y obras complementarias.
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La ANLA manifestó que EPM presentó un plan de compensación del componente biótico de 148,92 hectáreas, con el propósito de preservar los estándares ambientales en la zona. Esto se llevaría a cabo mediante la adquisición de predios, acuerdos de conservación y arrendamientos.
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Uno de los elementos del trámite es que, según la ANLA, no habría lugar a la realización de consultas previas para este proyecto. Durante el proceso, la autoridad incorporó a la vereda Veracruz dentro del área de influencia de la iniciativa, con el fin de integrar a esta comunidad en las acciones ambientales y en el seguimiento de los posibles impactos del proyecto.
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