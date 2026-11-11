Noticias económicas importantes EPM. Noticias de Empresas Públicas de Medellín Noticias de Minería y Energía Noticias del mercado financiero Noticias empresariales

EPM logra licencia ambiental para construir mega parque solar en La Guajira

La iniciativa estará ubicada en San Juan del Cesar y contará con 174.600 módulos solares.

Por: -
Minigranja solar de Unergy en Valledupar. Imagen: Alejandro Correa / Valora Analitik
Energía solar. Imagen: Alejandro Correa / Valora Analitik

Compártelo en:

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto solar Haticos, operado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y localizado en San Juan del Cesar, La Guajira.

El proyecto contará con 174.600 módulos solares y tendrá una capacidad de 93,12 megavatios de corriente alterna, junto con 125,71 megavatios pico. La iniciativa ocupará 171,67 hectáreas y tendrá una vida útil de 30 años.

Minigranja solar de Unergy en Valledupar. Imagen: Alejandro Correa / Valora Analitik
Energía solar. Imagen: Alejandro Correa / Valora Analitik

La infraestructura incluirá redes eléctricas, una subestación elevadora, centros de transformación y obras complementarias.

Recibe nuestro boletín en tu correo

Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín en tu correo.

La ANLA manifestó que EPM presentó un plan de compensación del componente biótico de 148,92 hectáreas, con el propósito de preservar los estándares ambientales en la zona. Esto se llevaría a cabo mediante la adquisición de predios, acuerdos de conservación y arrendamientos.

Destacado: Celsia espera que El Niño empiece a ceder hacia abril y mayo de 2027; reactivará recompra de acciones

Uno de los elementos del trámite es que, según la ANLA, no habría lugar a la realización de consultas previas para este proyecto. Durante el proceso, la autoridad incorporó a la vereda Veracruz dentro del área de influencia de la iniciativa, con el fin de integrar a esta comunidad en las acciones ambientales y en el seguimiento de los posibles impactos del proyecto.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar