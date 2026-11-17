En muchas familias, la muerte de un ser querido también abre preguntas difíciles sobre el destino de sus bienes: quién se queda con la casa, cómo se reparten los ahorros o qué ocurre si uno de los familiares asegura que el fallecido le dejó una propiedad por escrito. En medio del duelo, estas situaciones pueden convertirse en conflictos entre hermanos, hijos y otros parientes, especialmente cuando aparecen documentos firmados que parecen dejar clara la voluntad de quien murió.
Sin embargo, tener una carta con una promesa de herencia, incluso si cuenta con una firma autenticada ante notario, no significa que el beneficiario pueda reclamar automáticamente una vivienda, dinero u otros bienes. En Colombia existen formalidades legales para establecer cómo se distribuye un patrimonio después de la muerte y también derechos que deben respetarse entre los familiares.
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Karen Castellanos, docente de Derecho de Familia de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, advierte que uno de los errores más frecuentes es confundir una promesa escrita con un testamento válido: “Una carta, una hoja firmada o incluso un documento con la firma reconocida ante notario no es un testamento”, explica la docente.
La autenticación permite acreditar que una firma corresponde a una persona, pero no reemplaza los requisitos que exige la ley para dejar instrucciones sobre el destino de los bienes después de morir.
Herencias en Colombia: ¿Qué necesita un documento para ser considerado un testamento?
La legislación contempla distintas modalidades de testamento y cada una tiene condiciones específicas. Por regla general, el testamento abierto debe otorgarse ante notario y tres testigos, mientras que el cerrado requiere la intervención de un notario y cinco testigos.
También existen modalidades excepcionales, como el documento otorgado ante cinco testigos cuando no hay notario. Por eso, al momento de determinar si una persona tiene derecho a recibir una herencia, no basta con revisar que el documento tenga fecha, firma o autenticación: es necesario establecer si se cumplieron las formalidades correspondientes.
Esto significa que una persona que encuentra una carta en la que su padre, madre u otro familiar le promete una casa no puede asumir que el inmueble ya le pertenece. Primero debe verificarse si existe un testamento válido y si la disposición respeta los derechos de los demás herederos.
¿Se puede dejar toda una herencia a una sola persona?
Incluso cuando existe un testamento válido, la voluntad de quien falleció tiene límites. La ley protege una parte del patrimonio para determinados familiares, por lo que no siempre es posible entregar todos los bienes a una sola persona.
“Puede favorecer a quien quiera, pero no sobre todo el patrimonio”, advierte Castellanos. Según explica, cuando existen hijos u otros familiares con derechos sobre una porción reservada, la mitad de los bienes que integran la herencia, después de los ajustes legales, debe respetar esa protección. La otra mitad puede asignarse libremente.
Un ejemplo ayuda a entenderlo. Si después de realizar los ajustes correspondientes quedan $400 millones de patrimonio líquido para repartir y hay dos hijos, a cada uno le corresponderían $100 millones de la mitad protegida. Los $200 millones restantes podrían asignarse a la persona que el fallecido haya elegido en su testamento.
La docente aclara que “la mitad se calcula sobre el patrimonio líquido, no sobre todo lo que el fallecido tenía”. Esto quiere decir que antes de establecer cuánto recibirá cada beneficiario deben revisarse las deudas y los derechos que puedan corresponder al cónyuge o a la pareja.
Por esa razón, no es correcto calcular una herencia únicamente sumando el valor comercial de una vivienda, un vehículo o las cuentas bancarias. Primero debe determinarse cuál es el patrimonio que realmente queda disponible para distribuir.
¿Qué hacer si encuentra una carta en la que le dejaron una casa o dinero?
Quienes encuentren un documento de este tipo deben conservarlo. La recomendación es no destruirlo, modificarlo ni desprenderse del original. También es conveniente sacar copias para tener un respaldo.
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Hay una precaución adicional: si el documento aparece dentro de un sobre cerrado que podría contener un testamento, no se debe abrir por cuenta propia. Existe un procedimiento legal para realizar esa diligencia.
El siguiente paso es verificar si el familiar fallecido dejó un testamento válido. Para ello, se pueden realizar consultas ante las notarías y oficinas de registro correspondientes. También conviene reunir documentos que permitan identificar los bienes y acreditar los vínculos familiares, como el registro civil de defunción, certificados de propiedad, información de cuentas bancarias y registros civiles que demuestren el parentesco.
La forma de adelantar la sucesión depende de si existe acuerdo entre los interesados. Cuando todos están de acuerdo con la distribución, el trámite puede realizarse ante una notaría. Pero si alguno cuestiona el testamento, reclama una porción diferente o se opone al reparto, será necesario acudir a un juez. En ambos escenarios se requiere abogado y pueden generarse gastos cuyo valor depende del patrimonio y de los trámites que deban adelantarse.
¿Qué pasa si los hermanos no quieren entregar la herencia?
La experta señala que los desacuerdos familiares no eliminan los derechos que una persona pueda tener sobre el patrimonio. Si alguien considera que le corresponde una parte de la herencia y otros parientes se niegan a reconocerla, puede acudir a las vías judiciales previstas para reclamarla.
Es importante distinguir entre dos situaciones. Una ocurre cuando el testamento asigna una vivienda específica a una persona, caso en el que debe solicitarse que se le reconozca como beneficiaria de ese inmueble. Otra es cuando alguien reclama una participación en la herencia que considera que le corresponde. Para esta última situación existe una acción judicial cuyo plazo general es de diez años.
También puede suceder que el testamento desconozca la porción que la ley reserva a determinados familiares. En ese escenario, quienes tengan ese derecho pueden solicitar que se corrija la distribución. Por regla general, cuentan con cuatro años desde que conocen el testamento y saben que les corresponde esa protección.
Otro aspecto que debe tenerse presente es que recibir una vivienda dentro de una sucesión no significa que la persona se convierta automáticamente en su propietaria. Para que el inmueble quede legalmente a su nombre, la adjudicación debe inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Hay una alternativa para reclamar ahorros sin un juicio de sucesión
Las herencias no siempre involucran únicamente casas, apartamentos o terrenos. También pueden incluir dinero que el fallecido tenía en cuentas bancarias y otros productos financieros.
En este caso existe una alternativa para reclamar determinados recursos sin iniciar un juicio de sucesión. Desde octubre de 2026, la Superintendencia Financiera estableció en $97.617.597 el límite de ciertos depósitos que las entidades financieras pueden entregar directamente a los interesados, bajo las condiciones legales. El monto aumentó $5.785.427 frente al límite anterior y estará vigente hasta septiembre de 2027.
La posibilidad comprende productos como cuentas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito a término (CDT), entre otros. Pueden solicitarla el esposo, la esposa, la pareja permanente o los herederos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Para iniciar el proceso, los interesados deben acudir al banco donde el fallecido tenía sus recursos y solicitar que evalúe la entrega. Entre los documentos que generalmente se requieren están el registro civil de defunción y los soportes que acrediten el parentesco o vínculo con el titular. La entidad puede pedir información adicional para estudiar la solicitud.
No obstante, hay condiciones importantes: debe existir acuerdo entre quienes reclaman, no se debe haber iniciado el trámite de sucesión y, de acuerdo con las orientaciones de la Superintendencia Financiera, la persona fallecida no debe haber dejado testamento.
Además, alcanzar el límite establecido no significa que el banco esté obligado a entregar el dinero. “Es una facultad del banco y no un derecho de quien reclama: la entrega depende de que la entidad decida hacerla”, advierte Castellanos.
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Si la entidad financiera rechaza la solicitud, los interesados pueden presentar una reclamación ante el banco y, si es necesario, adelantar el trámite sucesoral correspondiente para acceder a los recursos que legalmente les correspondan.