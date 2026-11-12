Colombia está envejeciendo y esa transformación comienza a cambiar las necesidades de vivienda, salud y servicios. Mientras disminuyen los nacimientos y aumenta la esperanza de vida, el país se acerca a un escenario en el que una proporción cada vez mayor de sus habitantes necesitará alternativas para vivir la vejez con autonomía, bienestar y acompañamiento.
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El cambio también representa un desafío para sectores económicos como el inmobiliario. La vivienda tradicional no necesariamente responde a las necesidades de quienes buscan conservar su independencia durante la edad adulta mayor, pero también requieren espacios accesibles, actividades, servicios especializados y comunidades que reduzcan el aislamiento.
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En medio de ese panorama empieza a tomar fuerza en Colombia el modelo de senior living, una alternativa residencial que busca ofrecer condiciones para el envejecimiento activo y que se diferencia de los hogares geriátricos tradicionales. Medellín será escenario de uno de los proyectos más ambiciosos de este segmento: Casa Nua Country, un complejo de vivienda de lujo para adultos mayores que comenzará operaciones el 1 de diciembre de 2026.
La iniciativa es presentada por sus promotores como el proyecto de senior living más grande del país. Su apuesta está dirigida tanto a colombianos como a extranjeros que buscan establecerse en la capital antioqueña durante su retiro, con una oferta que combina espacios residenciales, actividades de bienestar y servicios de acompañamiento.
Pero el proyecto también hace parte de una oportunidad de negocio que empieza a tomar forma. Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua, explicó en su momento a Valora Analitik que el envejecimiento de la población está ampliando la demanda potencial, mientras la oferta de comunidades especializadas todavía es reducida.
Colombia envejece y crece la demanda de vivienda para adultos mayores
Las cifras demográficas muestran la dimensión del cambio. Según los datos y proyecciones mencionados por Asuaje, los adultos mayores pasaron de representar cerca del 2 % de la población colombiana hace tres décadas a alrededor del 13 % actualmente. En los próximos 15 años, esa proporción podría llegar al 20 %.
“Estamos hablando que hace 30 años los adultos mayores representaban el 2 % de la población, hoy representan el 13 y en los próximos 15 años van a representar el 20, es decir, uno de cada cinco personas va a ser un adulto mayor”, afirmó el directivo.
A esa realidad se suma la llegada de adultos mayores extranjeros a Medellín. Según la Subsecretaría de Turismo de la ciudad, cada vez más personas provenientes de otros países la eligen como residencia permanente durante su vejez. Además, Colombia ocupó el cuarto puesto entre los destinos con mejores condiciones climáticas para retirarse, según el Índice Global de Jubilación 2026 de la revista International Living, que destaca a la capital antioqueña.
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Para Asuaje, el tamaño de la demanda potencial permite dimensionar el espacio que todavía tiene este mercado. El CEO planteó un ejercicio: si Colombia tiene cerca de 10 millones de adultos mayores y apenas el 5 % pudiera pagar un servicio de este tipo, habría un público potencial de 500.000 personas.
“Tengo 10 millones de adultos mayores en el país… asumamos que únicamente el 5 % puede pagar el servicio mío, estamos hablando de 500.000 personas. Y yo tengo en este momento 500 unidades”, señaló en la entrevista con este medio.
Así será el megaproyecto de vivienda de lujo para adultos mayores en Medellín
Casa Nua Country busca atender ese segmento con un modelo residencial enfocado en la autonomía y la longevidad activa. El complejo comenzará a operar el 1 de diciembre de 2026 y se diferencia de las alternativas tradicionales de cuidado porque su propuesta se concentra en ofrecer una comunidad donde los residentes puedan mantener sus rutinas y actividades.
La infraestructura contempla áreas comunes con vistas panorámicas a Medellín, gimnasios equipados para la actividad física diaria, circuitos de senderos ecológicos, sauna y terrazas o miradores. Estos espacios están pensados para combinar la vida independiente con oportunidades de interacción social y acceso a servicios de acompañamiento y salud.
“La propuesta arquitectónica de Casa Nua Country traduce el concepto de longevidad activa en espacios funcionales como áreas comunes con vistas panorámicas a la ciudad, gimnasios dotados para la actividad física diaria, circuitos de senderos ecológicos, sauna y terrazas y/o miradores diseñados para mantener el contacto con el ambiente exterior”, explicó Asuaje.
El proyecto también tendrá actividades grupales para promover el bienestar y evitar el aislamiento social. Entre ellas se encuentran ejercicios de yoga, movilidad adaptada, estimulación cognitiva y talleres de pintura.
La gastronomía será otro componente de la operación. La compañía contará con un equipo de cocina propio, encargado de preparar menús personalizados. Según Asuaje, la decisión de manejar directamente distintos servicios busca mantener los estándares de calidad y comodidad que la empresa quiere ofrecer.
“Nos hemos fijado en cada detalle, desde los espacios y los acabados hasta la forma en que se prestan los servicios. Queremos ofrecer un nivel de calidad, comodidad y lujo que marque una diferencia en Colombia y que esté a la altura de los mejores senior living del mundo”, afirmó.
La empresa señala que el modelo se inspira en referentes internacionales como Belmont Village, en Estados Unidos, y busca adaptar esa experiencia al mercado colombiano.
Casa Nua lleva cerca de ocho años desarrollando proyectos de vivienda especializada para adultos mayores. Su operación y expansión incluyen iniciativas en Medellín, como Casa Nua San Lucas y Casa Nua Country, además de Casa Nua Chía.
Sin embargo, la compañía también busca llegar a un público distinto al de sus proyectos prémium. Para ello desarrolla Aldeia, un modelo dirigido a la clase media que tendrá su primer proyecto en Bogotá, en el sector de Teusaquillo.
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La iniciativa contempla 216 unidades residenciales y más de 220 cupos para adultos mayores. Su propuesta integrará vivienda independiente y asistida, servicios médicos, actividades físicas y espacios para la socialización.