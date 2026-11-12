Gobierno avanza en acercamientos con demócratas y republicanos tras elecciones de medio término en EE. UU.

El Gobierno colombiano está trabajando en fortalecer los canales de diálogo con los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos, con el propósito de preservar la relación bilateral y garantizar la continuidad de la cooperación entre ambos países.
Así lo afirmó el vicepresidente José Manuel Restrepo en entrevista con Semana, en la que destacó los acercamientos que se vienen adelantando con diferentes sectores políticos estadounidenses para mantener una agenda común, más allá de las diferencias partidistas.
Restrepo aseguró que Colombia atraviesa un momento de estrecha relación con el Gobierno de Estados Unidos y destacó la participación del país en iniciativas como el Escudo de las Américas (Shield of the Americas).
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“Nunca antes Colombia había tenido una relación más estrecha con el Gobierno de Estados Unidos. Somos parte del Escudo de las Américas”, señaló.
El vicepresidente también se refirió al US Prosperity Dialogue, una plataforma liderada por la embajadora de Colombia en Estados Unidos, que permite avanzar en asuntos de interés común relacionados con comercio, energía y seguridad.
Según explicó, estos espacios han facilitado una mayor cooperación entre los dos países, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, destacó que el presidente ha firmado extradiciones y aseguró que estas decisiones han sido reconocidas por el Gobierno estadounidense.
Asimismo, Restrepo afirmó que ha sostenido reuniones con instituciones de Estados Unidos y que el relacionamiento bilateral cuenta con diferentes espacios de interlocución que el Gobierno busca mantener.
“Es una relación bilateral, bicameral, bipartidista y multisectorial”, sostuvo el vicepresidente, al referirse a los distintos niveles de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.
Finalmente, reiteró que el Ejecutivo está trabajando para ampliar los acercamientos con los partidos Demócrata y Republicano, con el objetivo de preservar los avances de la agenda bilateral y mantener la cooperación en los distintos frentes de interés para ambos países.