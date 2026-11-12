La nueva gerente de Hidroituango, Carolina Escobar, afirmó que esta hidroeléctrica es un componente clave en la columna vertebral del sistema eléctrico colombiano. Actualmente, Hidroituango genera 11 % de la energía del país, y cuando complete sus ocho turbinas, será capaz de representar 17 % de la matriz de generación.
En entrevista con Valora Analitik, Escobar afirmó que el incremento de la cota en 420 metros sobre el nivel del mar representa una reserva de energía equivalente al consumo de Barranquilla durante 35 días, las 24 horas, y al de Bogotá durante 20 días. A la vez, señaló que podría venir un nuevo proyecto para Colombia: la hidroeléctrica Espíritu Santo, que tendría una capacidad de 600 megavatios.
¿Qué representa el incremento del nivel del embalse de Hidroituango para el país?
Eso es importante. Esto no solamente es una buena noticia para Hidroituango, sino para el sistema eléctrico nacional y para los hogares colombianos. Ya todos sabemos que este fenómeno de El Niño probablemente será uno de los más fuertes en la historia y hemos empezado a tomar todas las medidas alrededor de prepararnos.
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La cota 420 (metros) significa que tenemos más de 400 millones de metros cúbicos adicionales reservados para la generación de energía en las épocas difíciles en flujos de agua. Pero también significa que llegamos a una operación óptima de la hidroeléctrica.
¿Qué significa esto? Que, teniendo 420 metros sobre el nivel del mar a los que llegamos, hay un ahorro en la generación de energía de las turbinas de cerca de 10 %. Usamos menos agua para generar más energía. Todo esto sumado es una buena noticia, porque nos va a ayudar a sostener un poco la generación de energía los próximos meses.
¿Qué retos atravesaron para hacer eso realidad?
Desde que fue diseñada, la hidroeléctrica tenía como nivel óptimo llegar a 420 metros. Pero la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anterior no nos había permitido subir de 408 a 420 metros. Fue un llamado tanto de los accionistas, como de EPM (Empresas Públicas de Medellín) e Hidroituango a la autoridad, precisamente para tener esa reserva.
Nos pusieron una condición, no nos dieron un no rotundo, y era limpiar todo el material vegetal entre 408 y 420 metros, de 70 kilómetros que mide el embalse. Lo hicimos, se invirtieron más de $34.000 millones, pero la inversión en dinero es lo de menos.
Tocó buscar muchos valientes, bien entrenados, que se colgaban en líneas de vida desde la montaña y tenían que hacer remoción manual del material vegetal. Pero, adicionalmente, no lo podían tirar al agua. Tenían que movilizarlo o ponerlo en lanchas. Estos supervalientes, colgados desde las montañas, con todas las medidas de seguridad, fueron los que facilitaron que hiciéramos toda esa remoción de material vegetal.
Hay una novedad, y es que tanto el ministro de Medio Ambiente como la ANLA vieron las condiciones que se requerían para poder hacer esa limpieza vegetal. Hicieron una revisión de todos los estudios y se dieron cuenta de que esto no era necesario.
Fue una condición que nos bloqueó mucho tiempo, pero la sobrepasamos después de haber hecho todo el trabajo y nos permitió subir el nivel del embalse.
También es importante reconocer que llenar un embalse no es como llenar esta taza de café. Hay enormes y múltiples condiciones técnicas que hay que cumplir para ir haciendo ese llenado.
Incluso también hay una labor de ingeniería importante, porque cada vez que se subían tres metros, se paraba el llenado, se hacían revisiones técnicas estrictas de la resistencia de la represa, y una vez se cumplía con todas esas revisiones, volvíamos a iniciar el proceso.
Por eso el riesgo era que este microinvierno entre octubre y noviembre no nos fuera a dar suficiente agua para cumplir la meta, cumpliendo todas las condiciones técnicas.
¿Por qué es importante que el país tenga una nueva conversación alrededor de Hidroituango, sobre todo por el fenómeno de El Niño?
Lo primero es que la contingencia que se vivió en 2018 generó, por razones obvias, un pánico nacional. Pero esa contingencia ya fue superada.
El proyecto tiene dos fases. Todavía hay una por terminar. Estamos cerca de 97 % del cumplimiento del proyecto de toda la obra. Pero todavía hay una etapa en construcción. Tenemos la etapa uno terminada. Otras cuatro generadoras que están produciendo 1.200 megavatios hora.
Eso es lo que nos permite entender que ya no somos un megaproyecto, somos una megarrealidad. Hoy tenemos el mismo tamaño de otras hidroeléctricas iguales en el país. Lo que estamos es listos para que entre 2027 y 2028 vamos a duplicar la capacidad.
Doy un ejemplo: uno de los proyectos que viene en Colombia, que se está empezando a trabajar en la estructuración de EPM con el Gobierno Nacional, es Espíritu Santo. Espíritu Santo va a tener una capacidad de 600 (magavatios) y es una hidroeléctrica de un tamaño importante.
Entonces, hablar de 2.400 es un megaproyecto, pero hoy es una megarrealidad. Ese es el mensaje que queremos empezar a cambiar. Ya nosotros somos una pieza fundamental dentro de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
¿Qué proyecciones tiene sobre la matriz energética?
Es importante tener una matriz energética que tenga varias fuentes de generación. Obviamente, la tendencia mundial es hablar de energías, de generación de energías renovables. Las hidroeléctricas están dentro de la categoría de renovables porque no estamos usando combustibles fósiles. Pero hay que reconocer que en periodos de verano las termoeléctricas son supremamente importantes.
Entonces, hay que dejar un poco el fanatismo ambiental y entender que hay que buscar una matriz equilibrada, pero donde todas las piezas encajan dependiendo de lo que esté pasando, o con el clima o con los mercados.
¿Qué pasa con las hidroeléctricas? Son el sistema más eficiente de todo. Tienen un impacto ambiental, pero no necesariamente es un impacto negativo. Las hidroeléctricas son un regulador de caudales valioso para los municipios y para los territorios que se construyen alrededor de ríos.
El Bajo Cauca antioqueño dejó de tener crisis de inundaciones desde la existencia de Hidroituango. Les cuento que el año pasado (2025) venía una creciente de 5.000 metros cúbicos, cinco veces el caudal del río Cauca.
Nosotros tenemos un sistema de monitoreo supremamente moderno, y con 48 horas de anticipación, supimos que venía ese aumento en el caudal. Entonces, EPM, que es el operador (de Hidroituango), inició un proceso de vaciado del embalse, regulado para generar un caudal que el río pudiera soportar aguas abajo. En el momento en que esta creciente llegó, el nivel del embalse subió menos de 2 metros. Entonces, se previno un desastre.
La gente también necesita entender que estos proyectos de infraestructura nos ayudan a regular algunas cosas de la naturaleza que normalmente no podemos hacer.
Como generación, es de los pocos sistemas que se pueden prender y apagar. Nosotros podemos prender y apagar turbinas. Hace dos semanas estábamos generando con tres turbinas. Hace un mes estábamos generando con dos, porque teníamos unos flujos del Cauca bajos. Hoy estamos generando con cuatro.
El mayor punto de consumo que tienen los hogares en Colombia es en la noche. Es fantástico tener una matriz limpia, pero tenemos que recordar que solo las termos y las hidros generan la energía que necesitamos todos los hogares para tener el televisor prendido, el internet. Somos las hidroeléctricas y las termoeléctricas las que podemos generar la energía que los colombianos necesitan en esas horas pico de consumo.
Hidroituango genera cerca de 11 % de la energía del país y eso significa que tenemos una responsabilidad, al ser una sola generadora dentro de todos los proyectos de generación del país. Es un número grande.
La reserva que acabamos de hacer entre 408 y 420 (metros), para volver a porque estamos tan orgullosos de ese hito y porque no es un hito ni para Medellín ni para Antioquia, sino para el país, es que esa reserva adicional de agua representa 35 días de Barranquilla encendida 24 horas. Representa cerca de 20 días de Bogotá encendida.
Esas son las dimensiones de Hidroituango. En un momento que no sea fenómeno de El Niño, podremos representar cerca de 11 % de la matriz de generación. Eso fue lo que hicimos al principio del año (2026).
Entonces, 11 % del país está encendido gracias a Hidroituango. Y lo que les digo, en los picos nocturnos, es mucho mayor la participación. Cuando logremos duplicar la capacidad, que es lo que viene en los próximos dos años, seremos cerca de 17 % de la participación de la matriz.
Entonces, este es un proyecto de los colombianos, esto no es un proyecto solamente de Medellín y de Antioquia, y eso es parte de lo que queremos hacerle conocer al país.
¿Cómo va el tema de obras por impuestos?
Todas las obras de infraestructura no solamente tienen unas obligaciones, sino una responsabilidad grande con las áreas de influencia. Es importante decir que siempre la infraestructura trae un derrame económico y de desarrollo para las regiones a su alrededor, que muchas veces no somos capaces de medir.
Obras por Impuestos es un mecanismo que en este gobierno está tomando fuerza, que viene incluso desde el gobierno de (Juan Manuel) Santos. Hace parte de la ley de los Acuerdos de Paz para beneficiar y llevar inversión privada a los municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que son los municipios que más sufrieron en el país a causa de los conflictos y de la violencia.
Pero este mecanismo es tan eficiente y positivo que se ha venido pidiendo que se dé un cupo mayor para que los privados puedan ejecutar y ver estos proyectos con sus impuestos. El año pasado, el cupo fue de $1,14 billones. Este año viene un cupo mayor y ahí es donde entra la participación de Hidroituango.
La hidroeléctrica, en la vigencia de 2026, fue el mayor contribuyente del país en obras por impuestos, con cerca de $100.000 millones, que no solamente se beneficiaron los municipios del área de influencia del proyecto, sino otros municipios de Antioquia, con temas de infraestructura y algunas dotaciones especializadas.
A partir de los ingresos de Hidroituango en 2026, para la próxima vigencia, Hidroituango tendrá cerca de $300.000 millones para aportar en el mecanismo de obras por impuestos.
El Gobierno Nacional está incentivando que venga más participación de los contribuyentes el próximo año. Entonces, en un rango de tres años, Hidroituango participará con casi $500.000 millones.
Ahí hay un montón de piezas. Hidroituango es una pieza fundamental en la estabilización de la generación de energía en Colombia. Es un gran aportante de ingresos para Antioquia y Medellín, para las inversiones en crecimiento, y es uno de los mayores aportantes del mecanismo de obras por impuestos, donde hay una enorme variedad de proyectos que se ven ejecutados en un lapso normalmente menor a dos años.
Y ahí viene otro tema, con los dividendos que recibió el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), es el generador de la inversión en el acueducto y el alcantarillado de Urabá.
Es una zona lejana a la zona de influencia del proyecto, pero el Urabá antioqueño hace rato está esperando esto, e Hidroituango participa con los dividendos que le paga al IDEA en la generación de este proyecto.
Entonces, hay que dejar de verlo simplemente como ese proyecto en Antioquia que genera energía. Realmente, la participación en el desarrollo económico y social de estos proyectos de infraestructura. No hemos terminado de medir lo valioso que es para el país.