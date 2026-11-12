Adopta un Hogar entrega nueva vivienda a familia afectada por terremoto en Antioquia

Tres meses después del terremoto que afectó al occidente colombiano, Olga Sofía Jaramillo Romero, de 47 años, y su familia recibieron las llaves de un nuevo hogar en la vereda Los Jaramillos en Ciudad Bolívar, Antioquia. Olga vive con sus hijas Denys, de 25 años, y Yorleydy, de 23, y con sus tres nietos, de seis, cinco y dos años.
La vivienda en la que residían resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto y, semanas después, tuvo que ser demolida debido a las condiciones de inestabilidad. Olga se dedica al cultivo de café y, poco antes del sismo, había dejado el trabajo que desempeñó durante 12 años en el restaurante escolar de la zona.
La vivienda que recibió este miércoles 11 de noviembre la familia Jaramillo es la cuarta entregada por Adopta un Hogar desde el 10 de agosto. En su proceso de construcción participaron más de 50 colaboradores voluntarios de Asulado, quienes pusieron su tiempo al servicio del proyecto, bajo la orientación de los equipos técnicos encargados de la obra.
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“La casa que hoy recibe Olga representa muy bien lo que queremos construir con Adopta un Hogar. Detrás de estas llaves hay una familia que atravesó meses muy difíciles, pero también más de 50 personas de Asulado que decidieron venir hasta el territorio, aportar su tiempo y poner sus manos al servicio de su reconstrucción”, destacó María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos.
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El proceso partió de reconocer las características de las familias cafeteras y las condiciones particulares del territorio. La vivienda fue construida usando un sistema industrializado en steel frame, basado en las capacidades que Grupo Argos ha desarrollado durante cerca de una década a través de Casa para Mí. Esta tecnología permite construir soluciones sismorresistentes, de rápida ejecución y adaptables al clima, el terreno y la cultura.
“Cada vivienda que logramos recuperar significa que una familia cafetera puede volver a construir su vida. En Ciudad Bolívar ya vemos cómo la articulación se traduce en soluciones concretas para las familias afectadas y cómo nuestro conocimiento del territorio y nuestra cercanía con los caficultores están 100 % al servicio de la reconstrucción. Doña Olga y su familia, como todos los cafeteros afectados por esta emergencia, no están solos: cuentan con su Federación para acompañarlos a salir adelante”, resaltó Guillermo Arcila, gerente designado para la reconstrucción de las zonas afectadas de la Federación Nacional de Cafeteros.
Adopta un Hogar se desarrolla en coordinación con la estrategia de reconstrucción liderada por el Gobierno Nacional, la Vicepresidencia, el Ministerio de Vivienda y las autoridades departamentales y municipales.
Esta entrega se suma a las realizadas previamente en Quibdó, Chocó; Ciudad Bolívar, Antioquia; y Circasia, Quindío. En paralelo con las viviendas ya terminadas, Adopta un Hogar trabaja en la identificación y validación de familias y predios en los municipios priorizados, en la adaptación de diseños, preparación industrializada de los kits, transporte de materiales, consecución de mano de obra, construcción y entrega de nuevas viviendas y proyectos nucleados.
Al 10 de noviembre, Adopta un Hogar registra más de 6.600 donaciones y la vinculación de más de 200 empresas que han aportado recursos económicos y en especie con materiales, logística, conocimiento, voluntariado y capacidades de ejecución, entre los que están la Fundación Santo Domingo, Fundación Grupo Social, Macquarie, Colpagro, Tecnoglass, Colempaques, Pavco, ABB, Avianca, Distracome, Parque Jaime Duque y Mensula, entre muchos otros.