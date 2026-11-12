Demanda de tanques de agua aumentaría 15 % ante llegada del fenómeno de El Niño

Las altas temperaturas derivadas del fenómeno de El Niño llaman a estar preparados ante las reducciones en la disponibilidad hídrica. En ese escenario, contar con alternativas de almacenamiento se convierte en una medida de preparación para los hogares y los negocios ante posibles interrupciones del servicio.
De acuerdo con datos compartidos por Colplast, la demanda de tanques puede aumentar cerca de un 15 % en unidades frente a periodos normales, especialmente cuando se anuncian o comienzan los cortes de agua.
La compañía también identificó que la Costa Atlántica y Antioquia son las regiones que concentran la mayor cantidad de solicitudes, mientras que la demanda se inclina hacia los hogares urbanos.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Destacado: Fitch destacó desempeño operativo y financiero de la ETB; retiró su observación negativa y mantuvo calificación
Una cuestión de necesidad
Las necesidades de almacenamiento varían según la ubicación y el acceso al servicio de acueducto. En las ciudades, los tanques suelen utilizarse para disponer de reservas durante los cortes programados, mientras que en las zonas rurales pueden responder a necesidades de abastecimiento más prolongadas.
Teniendo eso en cuenta, y para dimensionar la necesidad requerida, Colplast recomienda calcular el consumo diario de acuerdo con el número de personas y las actividades básicas que deben cubrirse.
Así mismo, sugiere mantener los tanques tapados para evitar la entrada de polvo y otros contaminantes, ubicarlos sobre superficies planas y niveladas, y lavarlos con agua y jabón antes del primer llenado o después de periodos prolongados sin uso.
“Ante la posibilidad de nuevos periodos de sequía, la principal recomendación para las familias es anticiparse y planificar sus necesidades de almacenamiento”, destacó José Ospina, ingeniero comercial de Colplast.
El ejecutivo también recordó que la preparación ante posibles restricciones de agua requiere tanto decisiones oportunas en los hogares como una respuesta de la industria para atender las necesidades de abastecimiento.