Gobierno Nacional prepara concertación del salario mínimo de 2027: estas son las variables que analizará

El Gobierno Nacional comenzó a preparar la concertación del salario mínimo de 2027 con una mesa de trabajo que reunió a seis entidades económicas para analizar las variables que incidirán en la negociación.
El encuentro, liderado por el Ministerio del Trabajo, contó con representantes de los ministerios de Hacienda, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura, así como del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Durante la jornada, las entidades revisaron indicadores como la inflación, la productividad, el comportamiento del empleo, la informalidad y el poder adquisitivo de los trabajadores.
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También analizaron las condiciones económicas de las empresas y los posibles efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de los hogares.
La discusión incluyó las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), teniendo en cuenta las diferencias que existen en el mercado laboral colombiano.
La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, señaló que el Ministerio del Trabajo busca mantener una concertación permanente y ampliar la participación de los sectores involucrados en la discusión salarial.
“Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”, afirmó.
La reunión hace parte de la agenda preparatoria del Gobierno Nacional, que contempla encuentros con sectores productivos, organizaciones sindicales, academia y representantes de poblaciones con distintas condiciones de vinculación laboral.
¿Qué prometió Abelardo en campaña sobre el salario mínimo 2027?
Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella defendió que el salario mínimo debía seguir aumentando e incluso aseguró que buscaría fórmulas para incrementar los ingresos de los trabajadores.
En una entrevista con Semana, publicada el 13 de enero de 2026, afirmó: “El aumento del ingreso de los colombianos siempre va a ser una prioridad en mi gobierno, porque eso mejora la calidad de vida de la gente”.
También sostuvo que quería que los trabajadores ganaran más, aunque condicionó los incrementos a que existiera un crecimiento económico fuerte y sostenido. En esa misma conversación propuso que, en adelante, el Banco de la República fuera el encargado de fijar el aumento anual para evitar decisiones que calificó como populistas.
Posteriormente, el 15 de febrero de 2026, tras la suspensión provisional del decreto que establecía el aumento del 23,7 % para ese año, De la Espriella pidió mantener el incremento y aseguró que había dado instrucciones en sus empresas para pagarlo.
“Lo que he dicho es que en un plan económico serio yo puedo encontrar un equilibrio para bajarle los impuestos a las empresas e incluso para subir el salario mínimo”, declaró.