Premercado | Bolsas globales reaccionan a incertidumbre por liderazgo de Nvidia: petróleo retrocede

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas sufrieron presión el jueves ante la incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia, que sacudió la confianza en el sector de la inteligencia artificial, mientras los inversores seguían de cerca el giro hacia los proveedores nacionales de semiconductores en China en medio del creciente escrutinio estadounidense del sector.
El Nikkei 225 de Japón retrocedió un 0,8 % y el Topix cedió un 0,1 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,3 %. El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0, 1%, el NZX 50 de Nueva Zelanda subió un 0,6 % y el Straits Times Index de Singapur avanzó un 0,1 %.
Las acciones de Nvidia cayeron más de un 8 % en el mercado fuera de horario, llegando a perder hasta un 10 %, tras informaciones que apuntaban a que su consejo de administración estaba debatiendo si reemplazar al consejero delegado Jensen Huang.
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Según los informes, los consejeros se reunieron el miércoles para analizar su futuro, mientras la compañía trabaja con una firma externa para identificar posibles sucesores y estudia la posibilidad de nombrar un consejero delegado interino.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas avanzaron hasta marcar nuevos máximos históricos, respaldadas por unos sólidos resultados empresariales y la composición defensiva de la región, que amortiguaron la volatilidad en los valores tecnológicos provocada por la creciente crisis de liderazgo en Nvidia, referente del sector de la inteligencia artificial.
El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,4 %, alcanzando un nuevo máximo histórico. El DAX alemán avanzó un 1,1 %, el CAC 40 francés subió un 0,6 % y el FTSE 100 londinense ganó un 0,3 %.
El avance prolonga un sólido rally otoñal sustentado en una temporada de presentación de resultados del tercer trimestre muy constructiva.
Con los balances empresariales continuando por encima de las expectativas, los inversores se han tranquilizado al comprobar que los fundamentos de las empresas europeas siguen siendo sólidos, a pesar de meses de intensa volatilidad en los mercados globales de bonos y energía.
Los operadores se preparan para la publicación de los datos del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido correspondientes al tercer trimestre, que ofrecerán una valoración definitiva sobre cómo está absorbiendo la economía británica el entorno actual de tipos de interés del Banco de Inglaterra.
Al mismo tiempo, los mercados financieros aguardan las previsiones económicas actualizadas de la eurozona.
Las proyecciones regionales de crecimiento e inflación serán analizadas minuciosamente en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria del Banco Central Europeo de cara a 2027.
Mercados de EE. UU. y América
La posible salida de Huang representaría un cambio significativo en el liderazgo de Nvidia, cuya trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la dirección estratégica de su cofundador y a sus relaciones con las principales empresas tecnológicas y clientes.
La caída fuera de horario del miércoles contrastó con el sólido rendimiento durante la sesión regular, cuando las acciones estadounidenses repuntaron al mejorar la confianza en torno al gasto en infraestructura de inteligencia artificial, impulsando los valores tecnológicos.
El proveedor de infraestructura en la nube para IA CoreWeave se disparó un 24,7 % tras prever rentabilidad en 2028, lo que ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las fuertes inversiones en infraestructura de IA.
Más allá de los valores tecnológicos, los inversores seguían de cerca los desarrollos en Washington tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, con las ganancias de los demócratas añadiendo otra capa de incertidumbre en torno al panorama político y regulatorio.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron tras conocerse que Estados Unidos estaba buscando nuevas conversaciones con Irán para poner fin a su prolongado conflicto.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate cayeron un 0,3 % hasta US$86,25, mientras que el Brent perdió 0,98 % quedando en US$91,88
El Wall Street Journal informó el miércoles por la noche que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, estaba considerando celebrar conversaciones en persona con un alto funcionario de seguridad iraní.
Las conversaciones representan un renovado esfuerzo de Washington para poner fin a la guerra, después de que Vance culpara en gran medida al conflicto de haber perjudicado el rendimiento del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
En otra línea, los precios del oro cayeron por debajo de los US$4.000, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, ante la persistente preocupación por la inflación y las declaraciones restrictivas de la Reserva Federal, que reforzaron las expectativas de una nueva subida de tipos de interés en diciembre.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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